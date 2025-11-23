Un autobuz cu 24 de călători ucraineni a ieșit de pe șosea și a ajuns într-un şanţ, la Brăila. Două persoane au fost duse la spital

Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de cetățeni ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat planul roşu de itervenţie, în final două persoane fiind transportate la spital.

Într-o informare transmisă duminică seară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila precizează că persoanele aflate în autobuzul care a ieşit în afara şoselei şi a ajuns în şanţ au cetăţenie ucraineană, două victime fiind duse la spital.

„În autobuz se aflau 24 de persoane (de cetăţenie ucraineană), 14 nu au necesitat îngrijiri medicale, 7 au primit îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea sunt evaluate de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat inițial ISU Brăila.

Ulterior, ISU a anunţat că doi dintre ocupanţi, conştienţi şi cooperanţi, vor fi transportaţi la spital, pentru investigaţii amănunţite. Aceştia acuză dureri lombare.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.

La locul intervenţiei se mai deplasează două microbuze şi un autobuz de la vama Giurgiuleşti pentru preluarea pasagerilor, a informat IGSU.