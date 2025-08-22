Un autocar turistic cu zeci de persoane s-a răsturnat în New York. Mai multe victime

Accident de autocar în apropiere de Pembroke, în statul american New York, vineri, 22 august 2025. Credit: Libby March / AP / Profimedia

Mai multe persoane au murit și altele sunt rănite, vineri, după ce un autocar cu aproximativ 50 de pasageri, care se întorcea la New York City dinspre Niagara Falls, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț, au declarat polițiștii statului american, potrivit CNN.

Șoferul a pierdut controlul din „motive necunoscute”, iar autobuzul s-a răsturnat, fiind rănite mai multe persoane, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Statului New York, James O’Callaghan, într-o conferință de presă.

Autoritățile cred că printre persoanele care au murit se numără și un copil, a spus reprezentantul poliției.

La locul accidentului au fost chemați și translatori, întrucât cei mai mulți dintre pasagerii autocarului sunt de naționalitate indiană, chineză și filipineză, a spus O’Callaghan.

În urma accidentului, mai multe persoane au rămas blocate înăuntru, a mai menționat reprezentantul poliției.

Autoritățile intervin la locul accidentului, fiind în desfășurare „multe” operațiuni de salvare, a adăugat el.

Accidentul a avut loc pe autostrada Interstate 90, în apropiere de orașul Pembroke, la est de Buffalo, a precizat poliția statală într-un comunicat.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a descris accidentul drept „tragic”, într-o postare pe platforma X, și a declarat că echipele de intervenție „lucrează pentru a salva și a oferi asistență tuturor celor implicați”.