Un autocar turistic cu zeci de persoane s-a răsturnat în New York. Mai multe victime
Mai multe persoane au murit și altele sunt rănite, vineri, după ce un autocar cu aproximativ 50 de pasageri, care se întorcea la New York City dinspre Niagara Falls, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț, au declarat polițiștii statului american, potrivit CNN.
Șoferul a pierdut controlul din „motive necunoscute”, iar autobuzul s-a răsturnat, fiind rănite mai multe persoane, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Statului New York, James O’Callaghan, într-o conferință de presă.
Autoritățile cred că printre persoanele care au murit se numără și un copil, a spus reprezentantul poliției.
La locul accidentului au fost chemați și translatori, întrucât cei mai mulți dintre pasagerii autocarului sunt de naționalitate indiană, chineză și filipineză, a spus O’Callaghan.
În urma accidentului, mai multe persoane au rămas blocate înăuntru, a mai menționat reprezentantul poliției.
Autoritățile intervin la locul accidentului, fiind în desfășurare „multe” operațiuni de salvare, a adăugat el.
Accidentul a avut loc pe autostrada Interstate 90, în apropiere de orașul Pembroke, la est de Buffalo, a precizat poliția statală într-un comunicat.
Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a descris accidentul drept „tragic”, într-o postare pe platforma X, și a declarat că echipele de intervenție „lucrează pentru a salva și a oferi asistență tuturor celor implicați”.