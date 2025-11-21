Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie

Tabloul El sueno (La cama) al pictoriței Frida Kahlo. Foto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo a fost vândut joi la licitație de către Sotheby’s din New York pentru suma de 54,66 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump tablou realizat de o femeie, transmite France Presse.

Această operă, intitulată „Visul (Camera)”, bate precedentul record în domeniu, stabilit de un tablou al americancei Georgia O’Keeffe, care a atins suma de 44,4 milioane de dolari în 2014.

Opera a fost „pictată în 1940, într-un deceniu crucial al carierei sale, marcat de relația sa tumultoasă cu Diego Rivera”, pictor mexican, a scris casa de licitații pe contul său X. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit.

Opera o reprezintă pe artistă dormind într-un pat care pare să plutească în cer, deasupra căruia se află un schelet imens, ale cărui picioare sunt înconjurate de batoane de dinamită.

Această pictură a Fridei Kahlo este o imagine „foarte personală”, în care „ea îmbină motive folclorice din cultura mexicană cu suprarealismul european”, a explicat pentru AFP Anna Di Stasi, responsabilă cu arta latino-americană la Sotheby’s.

Artista mexicană, decedată în 1954 la vârsta de 47 de ani, „nu era pe deplin de acord” cu asocierea operei sale cu mișcarea suprarealistă, a adăugat experta.

Dar „având în vedere această iconografie magnifică, pare absolut relevant să o includem” în acest curent.

Marele schelet reprezentat deasupra patului nu există doar în tablou: Frida Kahlo avea într-adevăr un obiect de acest fel din papier-mâché deasupra patului, potrivit Sotheby’s.

Durerea și moartea au fost întotdeauna elemente centrale ale operei sale: toată viața, Frida Kahlo a trebuit să se lupte cu o sănătate șubredă, marcată de o boală infantilă, poliomielita, și de un grav accident de autobuz în 1925.

Femeile ale căror opere s-au vândut la cele mai mari prețuri până în prezent sunt în special figuri importante ale secolului XX.