Sari direct la conținut
Actualitate

Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie

HotNews.ro
Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie
Tabloul El sueno (La cama) al pictoriței Frida Kahlo. Foto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo a fost vândut joi la licitație de către Sotheby’s din New York pentru suma de 54,66 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump tablou realizat de o femeie, transmite France Presse.

Această operă, intitulată „Visul (Camera)”, bate precedentul record în domeniu, stabilit de un tablou al americancei Georgia O’Keeffe, care a atins suma de 44,4 milioane de dolari în 2014.

Opera a fost „pictată în 1940, într-un deceniu crucial al carierei sale, marcat de relația sa tumultoasă cu Diego Rivera”, pictor mexican, a scris casa de licitații pe contul său X. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit.

Opera o reprezintă pe artistă dormind într-un pat care pare să plutească în cer, deasupra căruia se află un schelet imens, ale cărui picioare sunt înconjurate de batoane de dinamită.

Această pictură a Fridei Kahlo este o imagine „foarte personală”, în care „ea îmbină motive folclorice din cultura mexicană cu suprarealismul european”, a explicat pentru AFP Anna Di Stasi, responsabilă cu arta latino-americană la Sotheby’s.

Artista mexicană, decedată în 1954 la vârsta de 47 de ani, „nu era pe deplin de acord” cu asocierea operei sale cu mișcarea suprarealistă, a adăugat experta.

Dar „având în vedere această iconografie magnifică, pare absolut relevant să o includem” în acest curent.

Marele schelet reprezentat deasupra patului nu există doar în tablou: Frida Kahlo avea într-adevăr un obiect de acest fel din papier-mâché deasupra patului, potrivit Sotheby’s.

Durerea și moartea au fost întotdeauna elemente centrale ale operei sale: toată viața, Frida Kahlo a trebuit să se lupte cu o sănătate șubredă, marcată de o boală infantilă, poliomielita, și de un grav accident de autobuz în 1925.

Femeile ale căror opere s-au vândut la cele mai mari prețuri până în prezent sunt în special figuri importante ale secolului XX.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro