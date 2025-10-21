Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord

Un avion al companiei American Airlines, a efectuat o aterizare de urgență în statul Nebraska luni seara, după ce piloții nu au putut lua legătura cu însoțitorii de zbor și au auzit pe cineva în afara ușii cabinei de pilotaj, potrivit Administrației Federale a Aviației, scrie CNN.

Zborul a decolat de pe aeroportul Eppley din Omaha la ora locală 18:41, cu destinația Los Angeles, dar s-a întors aproape imediat, aterizând doar 18 minute mai târziu, potrivit site-ului de urmărire FlightAware.

„După aterizare, s-a constatat că exista o problemă cu sistemul de interfon și că echipajul de zbor bătea la ușa cabinei de pilotaj”, a declarat FAA într-un comunicat.

O fotografie a avionului după aterizare arăta avionul regional Embraer ERJ 175 parcat la distanță de terminal, înconjurat de două mașini de pompieri.

Autoritatea aeroportuară din Omaha a declarat doar că nu a avut loc niciun incident de securitate la aeroport și a redirecționat toate întrebările către American Airlines.