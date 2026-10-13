Un avion al companiei Qantas a fost reținut la sol la Roma din cauza ploșnițelor. Cursă de retur anulată

Problema de igienă raportată la bordul unei curse internaționale a dat peste cap programul de zbor al operatorului australian.

Compania Qantas a fost nevoită să rețină la sol un avion la Roma, după ce au fost descoperite ploșnițe la bordul aeronavei, în timpul zborului de la Perth, oraș situat pe coasta de vest a Australiei, potrivit The Guardian.

Insectele au fost găsite în partea din față a clasei economice a aeronavei Boeing 787 Dreamliner, în timpul zborului QF5 din 9 octombrie, a confirmat o sursă care cunoaște detaliile incidentului.

Ploșnițele sunt insecte mici care se hrănesc cu sângele unor mamifere, inclusiv al oamenilor, și care pot fi greu de eradicat.

Ca urmare a incidentului, aeronava a fost scoasă din serviciu pentru curățare după sosirea sa în capitala Italiei, ceea ce a dus la anularea zborului de retur de pe 10 octombrie.

Așa cum a relatat pentru prima dată SMH, aeronava a trebuit să fie scoasă din serviciu pentru curățare după sosirea sa în capitala Italiei, ceea ce a dus la anularea zborului Qantas de la Roma la Perth din 10 octombrie.

Reacția Qantas

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat că zborul a fost anulat pentru a permite inginerilor și echipelor de întreținere să efectueze o curățare temeinică a aeronavei după „o problemă identificată la un număr mic de scaune din clasa economică”. Acesta a adăugat că linia aeriană transmite „scuze sincere” clienților pentru neplăcerile create.

Pasagerii afectați au beneficiat de cazare și li s-au rezervat locuri pe zboruri alternative în termen de 48 de ore de la ora de plecare inițială.

Compania aeriană a mai declarat că interioarele aeronavelor sale sunt curățate regulat, la standarde ridicate, și tratate cu dezinfectant la fiecare 50 de zile, ca măsură preventivă.

Cum explică specialiștii apariția insectelor

Ploșnițele au fost „mai mult ca sigur” aduse în avion în bagajul cuiva sau pe hainele unui pasager și apoi au scăpat în cabină, a explicat prof. Michelle Power, parazitolog la Universitatea Macquarie, conform The Guardian.

„Sunt asociate (n.r. ploșnițele) cu călătoriile. Oamenii pot merge la un hotel infestat și, deoarece le plac spațiile întunecate și sunt atrase de mirosul hainelor umane, își găsesc drumul în bagajul cuiva.” „Sunt insecte care nu zboară, nu au legătură cu avioanele”, a adăugat ea.

Power a afirmat că ploșnițele nu sunt periculoase, chiar dacă mușcăturile lor pot provoca mâncărime și iritații, dar sunt foarte greu de eliminat și se pot ascunde în cearșafuri și crăpături pentru o lungă perioadă de timp fără a avea nevoie să se hrănească.

Specialista spune că există „două fațete ale ploșnițelor”. Pe de o parte, persoanele înstărite care călătoresc mult le iau și le răspândesc. Pe de altă parte, cei care se confruntă cu inegalități în sănătate s-ar putea să nu-și permită pesticide sau încălzirea apei la cele 55 de grade Celsius necesare pentru a le ucide.