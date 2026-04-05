Gărzile Revoluționare revendică doborârea a trei aeronave militare americane implicate în misiunea de salvare a pilotului

Forțele armate iraniene au declarat duminică că au doborât trei aeronave militare americane, implicate în operațiunea de salvare a pilotului american al cărui avion s-a prăbușit vineri în Iran, transmite AFP. Inițial, presa de la Teheran anunțase că Gărzile Revoluționare Islamice au revendicat doborârea unui singur aparat de zbor.

„Aeronavele inamice care au pătruns în sudul orașului Isfahan – dintre care două elicoptere Black Hawk și un avion de transport militar C-130 – au fost lovite și sunt acum în flăcări”, a declarat comandamentul operațional al armatei, Khatam al-Anbiya, adăugând că operațiunea americană de salvare a „eșuat”.



Mass-media de stat a difuzat imagini cu resturi carbonizate împrăștiate într-o zonă deșertică, din care încă se ridica fum.



Agenția de presă Tasnim a relatat, de asemenea, că atacurile efectuate în timpul operațiunii de salvare au provocat cinci morți în sud-vestul Iranului, fără a se preciza dacă era vorba de civili sau militari.

Gărzile Revoluției iraniene au afirmat duminică că au doborât un avion american implicat în operațiunile de salvare a un pilotului american, a relatat duminică agenția de presă iraniană Tasnim, trasmit AFP și Reuters.

„Un avion inamic american care căuta pilotul unui avion de vânătoare doborât a fost distrus de luptătorii islamici în regiunea sudică a orașului Isfahan”, a scris Tasnim, fără a confirma anunțul lui Donald Trump potrivit căruia militarul a fost salvat, scrie France Presse.

Forțele speciale ale SUA l-au salvat duminică, din spatele liniilor inamice, pe pilotul prăbușit vineri în Iran, care era căutat intens și de regimul de la Teheran.

Anunțul a fost făcut de Donald Trump și de Casa Albă, rezolvând astfel o criză majoră pentru liderul american, în contextul războiului cu Iranul aflat în a șasea săptămână, notează Reuters.

„În ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a desfășurat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, se arată într-o declarație a lui Trump publicată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pe X.

Trump a spus că membrul echipajului a fost rănit, dar „va fi bine”. Liderul de la Casa Albă a precizat în mesajul emis după încheierea operațiunii că „niciun american” nu a fost ucis sau rănit în cadrul operațiunii.

Pilotul era al doilea membru al unui echipaj format din două persoane al unui avion F-15E despre care Iranul a declarat vineri că a fost doborât de apărarea sa aeriană.

Primul membru al echipajului a fost recuperat vineri, ulterior a fost declanșată o operațiune de căutare de amploare a celui de-al doilea ofițer, atât din partea Iranului, cât și a Statelor Unite.

Vineri, avionul F-15E Strike Eagle a devenit prima aeronavă americană doborâtă deasupra Iranului în timpul războiului care durează de cinci săptămâni, notează The Guardian.



Armata SUA nu a mai avut un avion doborât de focul inamic de peste 20 de ani, de când un avion de luptă a fost doborât în timpul invaziei Irakului din 2003, a declarat generalul de brigadă în rezervă al Forțelor Aeriene, Houston Cantwell, pentru Associated Press.