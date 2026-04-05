Pilotul avionului american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic

Forțele speciale americane l-au salvat pe al doilea pilot al avionului de vânătoare F-15E Strike Eagle care a fost doborât deasupra Iranului, au declarat trei oficiali americani pentru Axios, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată duminică dimineață și de președintele Donald Trump.



„Armata Statelor Unite a desfășurat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat, și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFER și NEVĂTĂMAT”, a scris Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că ofițerul este rănit, dar „va fi bine”.

Trump a mai precizat că a armata SUA „a trimis zeci de avioane, echipate cu cele mai mortale arme din lume” pentru a-l recupera.

Până la salvarea militarului, Casa Albă și Pentagonul au evitat să facă declarații. Trump s-a limitat la a spune că incidentul nu va afecta negocierile despre care susține că le poartă cu Iranul.

Trump a explicat duminica aceasta că a preferat să aleagă tăcerea și nu a discutat despre pilotul salvat vineri pentru a nu pune în pericol cea de-a doua misiune.

Salvarea ofițerului l-a scăpat de o criză majoră pe președintele american Donald Trump, scrie Reuters.



Acesta era al doilea membru al unui echipajului format din două persoane al avionului F-15E despre care Iranul a declarat vineri că a fost doborât de apărarea sa aeriană.

Garda Revoluționară Iraniană susține că un avion american implicat în căutarea pilotului a fost doborât în provincia Isfahan, potrivit agenției de știri semi-oficială Tasnim.

Operațiune de comando pentru salvarea ofițerului american

Operațiunea de sâmbătă a fost condusă de o unitate de comando specializată, beneficiind de sprijin aerian intens, forțele americane au lansat foc intens asupra inamicilor și că toate trupele au părăsit deja teritoriul Iranului, a declarat unul dintre oficialii americani.

A fost nevoie de mai mult de o zi pentru a-l localiza pe militarul Forțelor Aeriene dispărut. Imediat a fost trimisă o echipă de salvare, dar și iranienii depuneau eforturi pentru a-l găsi în zonă sau pentru a împiedica forțele americane să-l salveze.

Avioane ale Forțelor Aeriene au lansat atacuri împotriva forțelor iraniene pentru a le opri să ajungă în zonă, au declarat sursele publicației.

Pilotul avionului F-15E și ofițerul responsabil cu sistemele de armament au reușit să ia legătura prin intermediul sistemelor de comunicații după ce s-au catapultat vineri, când aeronava lor a fost doborâtă, au declarat două surse pentru Axios.

Pilotul a fost salvat la câteva ore după ce avionul s-a prăbușit. În timpul acelei operațiuni de salvare, forțele iraniene au lovit un elicopter american Blackhawk, rănind membri ai echipajului, dar acesta a reușit să-și continue zborul.

Ambii membri ai echipajului au fost salvați în urma unor operațiuni ale forțelor speciale desfășurate pe teritoriul Iranului.

Președintele american Donald Trump și membrii de rang înalt ai echipei sale au urmărit operațiunea de salvare din Camera de criză a Casei Albe.

Doborârea avionului a reprezentat un scenariu de coșmar pentru armata americană, comentează Axios.