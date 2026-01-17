Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar

Un avion ATR 42-500 al Indonesia Air a dispărut de pe radar. Foto: indonesia-air.com

Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion mic care transporta unsprezece pasageri, cu care a pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul țării, au declarat pentru AFP responsabili ai serviciilor de salvare.

Avionul cu turbopropulsor, aparținând companiei aeriene Indonesia Air Transport, se îndrepta spre Makassar, în Sulawesi de Sud, după ce a decolat de la Yogyakarta, pe insula Java, cu trei pasageri și opt membri ai echipajului la bord.

Contactul cu aeronava s-a pierdut puțin după ora 13:00 locală.

Șeful agenției locale de căutare și salvare, Muhammad Arif Anwar, a declarat că echipele au fost trimise într-o zonă montană din regiunea Maros, la aproximativ 42 de kilometri de capitala provinciei, Makassar, în apropierea ultimei poziții cunoscute a aeronavei.

Căutările terestre și aeriene implică armata, poliția și voluntari, a adăugat el.

Andi Sultan, directorul operațiunilor la agenția de căutare și salvare din Makassar, a precizat că un elicopter și drone au fost trimise la fața locului pentru a găsi avionul.

Indonezia, un vast arhipelag din Asia de Sud-Est, depinde în mare măsură de transportul aerian pentru a conecta miile sale de insule.

Această țară are un bilanț slab în materie de siguranță aeriană și a cunoscut mai multe accidente mortale în ultimii ani.

În septembrie anul trecut, un elicopter care transporta șase pasageri și doi membri ai echipajului s-a prăbușit la scurt timp după decolare în provincia Kalimantan de Sud, fără să existe supraviețuitori.

La mai puțin de două săptămâni după aceea, patru persoane au murit în urma prăbușirii unui alt elicopter în districtul izolat Ilaga, din provincia Papua.