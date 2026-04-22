Un avion cu 500 de milioane de dolari, blocat la sol. SUA au tăiat accesul Irakului la cash în lupta cu milițiile pro-Iran

Administrația Trump a suspendat livrările de dolari americani către Irak și a înghețat programele de cooperare în domeniul securității cu armata irakiană, în contextul în care exercită presiuni asupra Bagdadului pentru a desființa milițiile susținute de Iran care operează în țară, potrivit unor surse oficiale irakiene și americane citate de The Wall Street Journal, scrie Reuters.

Oficialii Departamentului Trezoreriei SUA au blocat recent o livrare cu un avion cargo de aproape 500 de milioane de dolari în bancnote americane, veniturile din vânzările de petrol irakian, din conturile de la Banca Rezervei Federale din New York, conform WSJ.

Departamentul Trezoreriei SUA și Rezerva Federală nu au răspuns la solicitarea Reuters de a comenta informațiile.

Washingtonul a informat, de asemenea, Bagdadul că suspendă finanțarea unor programe de combatere a terorismului și de instruire militară până când atacurile milițiilor vor înceta și autoritățile irakiene vor lua măsuri pentru a desființa grupurile armate, a mai scris WSJ.

La începutul acestei luni, Statele Unite l-au convocat pe ambasadorul Irakului după ce o dronă a lovit o importantă instituție diplomatică americană din Bagdad, în urma unei serii de atacuri cu drone pe care Washingtonul le-a atribuit „milițiilor teroriste” aliniate Iranului.