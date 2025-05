VIDEO Un avion de război rusesc a intrat fără permisiune în spațiul aerian NATO / „O situație foarte gravă” / Avioane F-16 au răspuns la incident

Incidentul a avut loc în spațiul aerian al Estoniei, marți, într-un moment în care autoritățile estone încercau să rețină și să escorteze un petrolier din flota fantomă a Rusiei, scriu Reuters și site-ul postului public eston ERR.ee.

Un avion de vânătoare rusesc a intrat în spațiul aerian al Estoniei, stat membru NATO, fără permisiune marți seara, ministrul afacerilor externe Margus Tsahkna subliniind că „situația este foarte gravă”.

Avionul, un Suhoi Su-35, a încălcat spațiul aerian al Estoniei deasupra Peninsulei Juminda din Golful Finlandei și a zburat în spațiul aerian al NATO timp de mai puțin de un minut, a precizat un comunicat de presă al Forțelor de apărare estone, potrivit ERR.see.

Marți seara, marina estonă a escortat un petrolier suspectat că ar face parte din „flota fantomă” rusă, care se îndrepta spre Sankt Petersburg. Presa rusă și poloneză au sugerat că cele două incidente ar putea fi legate

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC