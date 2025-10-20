Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei / Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității”

Un avion Boeing P-8A Poseidon este văzut în acțiune la Avalon Air Show. Melbourne, Australia, pe 25 martie 2025. FOTO: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Australia a transmis Beijingului o notă în care și-a exprimat îngrijorarea după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unuia dintre avioanele sale de patrulare maritimă, a anunțat luni departamentul Apărării de la Canberra, calificând incidentul drept „nesigur și neprofesionist”, scrie Reuters.

Avionul chinez a lansat rachete de semnalizare în imediata apropiere a unui avion de patrulare maritimă australian care efectua o misiune de supraveghere în Marea Chinei de Sud, punând în pericol aeronava și echipajul acesteia, a transmis ministerul australian al Apărării, într-un comunicat.

„A fost o manevră nesigură și neprofesionistă. Australia se așteaptă ca toate țările, inclusiv China, să își desfășoare operațiunile militare într-un mod sigur și profesionist”, a adăugat ministerul.

În schimb, armata chineză susține că a transmis un avertisment Australiei și a calificat incidentul drept o „intruziune” a avionului în spațiul său aerian din jurul Insulelor Paracel, unde a desfășurat forțe navale și aeriene pentru a monitoriza și a alunga avionul.

„Acțiunile Australiei constituie o gravă încălcare a suveranității Chinei și prezintă un risc ridicat de a declanșa incidente maritime și aeriene”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ale Comandamentului Teatrului (de operațiuni) Sudic, într-un comunicat.

Nu au fost raportate victime în urma întâlnirii dintre avionul Armatei Populare de Eliberare și avionul Forțelor Aeriene Australiene, a precizat departamentul australian al apărării, iar avionul de patrulare P-8A Poseidon nu a fost avariat.

Avionul chinez a tras rachete de semnalizare în două rânduri, a dadăugat ministrul Apărării, Richard Marles, într-un interviu televizat acordat Sky News Australia.

„Chiar acest lucru, proximitatea la care au fost lansate rachetele de semnalizare, ne-a determinat să considerăm acest incident nesigur și neprofesionist”, a spus el.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de întâlniri militare cu China pe care Australia le-a denunțat public în termeni similari.

În februarie, Australia a criticat ca „nesigure și neprofesionale” acțiunile unui avion de vânătoare chinez care a lansat rachete de semnalizare la o distanță de 30 de metri de un avion de patrulare maritimă.