Un avion în care se afla un ministru, nevoit să aterizeze de urgență din cauza unor probleme tehnice

La bordul unui avion de mici dimensiuni care a fost obligat să aterizeze de urgență în Antile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se afla ministrul belgian de Externe Maxime Prévot, potrivit AFP, citată de News.ro.

Avionul de mici dimensiuni al apărării belgiene, la bordul căruia se afla Maxime Prévot a prezentat o succesiune de probleme tehnice după ce a decolat din Belgia, sâmbătă.

În primă fază, aeronava s-a întors din drum, de deasupra Marii Britanii, din cauza unei probleme de carburant, şi a decolat a doua oară de la baza militară Melsbroek, situată în apropiere de Bruxelles.

Un nou incident a avut loc deasupra Oceanului Atlantic. Pilotul i-a anunțat pe pasageri că trebuie să aterizeze din motive de securitate, din cauza unei probleme la motor, potrivit agenţiei belgiene de presă Belga. Astfel, avionul a aterizat pe Insual francezo-olandeză Saint Martin, în arhipelagul Antilelor.

Din cauza întârzierilor, Maxime Prévot şi-a ratat primele întâlniri, prevăzute duminică la Santa Marta, în Columbia, la un summit al Uniunii Europene (UE) şi Comunităţii Statelor din America Latină şi Caraibe (CELAC), la care urma să reprezinte Belgia.

„De fiecare dată, credibilitatea Belgiei este afectată”, în urma unor incidente de acest fel, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a Ministerului belgian de Externe, Audrey Jacquiez.

La sfârşitul lui iunie, Maxime Prévot a fost blocat timp de două zile în Chile – împreună cu cuplul regal Philippe şi Mathilde – în cursul unei vizite oficiale, din cauza unei probleme la o roată a aeronavei regelui şi o depanare complicată.

Maxime Prévot se află într-o misiune economică şi politică de cinci zile în America Latină. În cadrul acestui turneu, prevăzut până joi, mai întâi în Columnia şi apoi în Mexic, ministrul urmează să abordeze şi problema traficului de cocaină.