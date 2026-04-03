Un avion rusesc de vânătoare Su-30 s-a prăbușit în timpul unui exercițiu, în Crimeea

Avionul de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit vineri în Peninsula Crimeea în timpul unui zbor de antrenament programat, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, scrie presa de stat, citată de Reuters.

Cei doi piloți s-au catapultat și sunt în siguranță, a relatat agenția de știri de stat TASS.

Ministerul rus al Apărării a declarat că aeronava zbura fără arme când s-a prăbușit, adăugând că o echipă de căutare și salvare de la sol i-a evacuat pe membrii echipajului și că viața lor nu este în pericol.

Departamentul militar nu a indicat cauza accidentului, care a avut loc la doar câteva zile după un incident asemănător în regiunea anexată ilegal de Rusia.

În urmă cu două zile, o aeronovă militară de transport Antonov An-26 s-a prăbușit în peninsula Crimeea, potrivit agenției Anadolu.

Toate cele 29 de persoane aflate la bord, 23 de pasageri și șase membri ai echipajului, au murit.