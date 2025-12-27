Un băiat de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama sa a leșinat la volan, la 100 km/h, și a evitat o tragedie: „Știam că trebuie să fac ceva”

Urme de lumină ale mașinilor pe autostrada M20 din comitatul Kent, Marea Britanie. Foto: © Sue Martin | Dreamstime.com

Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce aceasta a leșinat la volan, în timp ce vehiculul rula cu aproximativ 100 km/h. Zac Howells le-a salvat viața atât lui, cât și mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun. Cei doi plecaseră din Ebbw Vale, în Țara Galilor de Sud, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire, relatează publicația britanică Metro.

Pe drum, femeii în vârstă de 37 de ani i s-a făcut rău și, la scurt timp, a leșinat, cu piciorul pe accelerație, înainte să apuce să tragă mașina pe dreapta, pe drumul A40, în apropiere de Ross-on-Wye, în comitatul Herefordshire.

„Am plecat de acasă la 5:30 dimineața și totul era în regulă. Nu mâncaserăm micul dejun pentru că plănuiam să ne oprim la un McDonald’s pe drum”, a povestit ea.

„Am coborât geamul și am reușit să-mi dau jos haina. Simțeam că mi se face rău, eram leoarcă de transpirație. I-am spus lui Zac: «Nu mai pot, nu mă simt bine».”

A încercat să tragă mașina într-un loc sigur pe drumul cu două sensuri separate, însă abia a reușit să facă acest lucru înainte să leșine.

„Nu exista o bandă de urgență propriu-zisă, ci doar o margine îngustă de drum, astfel că mai bine de jumătate din mașină a rămas pe banda de circulație.

Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este un camion care a trecut pe lângă noi. Apoi am leșinat, înainte să apuc să pun mașina în modul «parcare»”, a povestit Nicola.

Cum a reacționat copilul

În momentul în care Nicola și-a pierdut cunoștința, piciorul ei a apăsat pedala de accelerație, iar mașina a început să traverseze benzile de circulație cu aproximativ 100 km/h.

Zac a reușit însă să se întindă peste ea, să țină volanul și să dirijeze mașina spre zona verde de pe mijlocul drumului, unde a încetinit, apoi a sunat la 112.

„Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. Când eram la telefon cu 112, i-am văzut abdomenul mișcându-se și am știut că respiră”, a spus băiatul.

De asemenea, el a reușit să oprească motorul folosind butonul start-stop, iar mașinile care treceau au putut continua să circule fără a fi nevoite să ocolească vehiculul.

Nicola a fost inconștientă timp de aproximativ opt minute și spune că următorul lucru pe care și-l amintește este lumina girofarelor apropiindu-se.

„Zac părea atât de calm. A oprit motorul pentru că mașina mea are un buton start-stop, iar când polițiștii au avut nevoie de navigație, l-a repornit ca să le arate drumul. A fost o reacție extrem de rapidă, incredibilă”, a spus ea.

Nicola a leșinat din cauza tensiunii arteriale scăzute și a fost trimisă la un cardiolog pentru investigații suplimentare înainte de a se urca din nou la volan. Ulterior, polițiștii din West Mercia l-au invitat pe Zac la sediul lor pentru a-i oferi un certificat de recunoaștere pentru curajul său.

„Ne-a salvat literalmente viețile și cine știe câte alte vieți. Slavă Domnului că a gândit atât de repede și a fost atât de curajos, pentru că amândoi am fi putut muri. Nu te pregătește nimeni pentru așa ceva! A fost pur și simplu incredibil – reacția lui rapidă, calmul, felul în care a vorbit cu poliția și cum m-a liniștit. Nu a intrat în panică, a fost uimitor”, a mai spus mama băiatului.

Foto: © Sue Martin | Dreamstime.com