Un băiat de 15 ani a fost omorât și îngropat în curtea unei case, în Timiș

Cazul șocant a avut loc în localitatea Cenei, județul Timiș. Băiatul de 15 ani fusese dat dispărut în urmă cu o zi de mama sa, iar miercuri dimineață trupul său a fost găsit îngropat într-o curte, potrivit News.ro.

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Băiatul plecase luni, 19 ianuarie, de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors. A doua zi, mama lui a anunţat poliţia în legătură dispariţia copilului, iar polițiștii au început căutările, pe raza localității Cenei, unde locuia băiatul.

Potrivit presei locale, polițiștii au găsit mai întâi ghetele şi mai apoi trotineta într-un tufiş. De asemenea, au fost găsite urme de sânge pe stradă și într-o curte din comună. Miercuri dimineață, ei au săpat pe acel teren și au găsit cadavrul îngropat.

Suspecți în acest caz sunt doi adolescenţi, despre care presa locală scrie că erau prieteni cu băiatul. Ei au fost duși la audieri de polițiști. Cei doi minori suspecți de crimă au 13, respectiv 15 ani. Totodată, implicat este și un tânăr de 21 de ani. Acesta nu ar fi participat direct la crimă, ci este un posibil martor, potrivit site-ului local Sursa de Vest.