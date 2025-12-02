Un bărbat a fost executat pe stadion în Afganistan după ce familia victimei a refuzat să-l ierte

Un bărbat condamnat pentru crimă a fost executat marți într-un stadion din Khost, în estul Afganistanului, ceea ce a urcat la 12 numărul persoanelor ucise public de la revenirea talibanilor la putere în 2021, potrivit unui bilanț al AFP.

Curtea Supremă a anunțat într-un comunicat că condamnatul a fost executat „în prezența a numeroși responsabili și a unui număr mare” de locuitori ai orașului.

Luni, autoritățile locale chemaseră populația să „participe la eveniment”, interzicând, ca de obicei, orice aparat foto sau telefon mobil pentru a împiedica difuzarea imaginilor.

Imagini neconfirmate postate pe rețelele de socializare îi arată pe cei care se îndreptau spre locul execuției.

Taliban government publicly executing a man sentenced to death in Khost today. Thousands of spectators & crowds gathered to watch the public execution. The man is "convicted" of killing 10 people. UN organizations urged the Taliban govt to halt the use of capital punishment pic.twitter.com/JnvUInoOXK — Hafizullah Maroof (@HafizMaroof1) December 2, 2025

Biroul responsabil cu mass-media din provincia Khost a precizat că cel condamnat era „un criminal” implicat într-un incident petrecut în ianuarie în districtul Alisher: 10 persoane, dintre care trei femei, toate membre ale aceleiași familii, au fost ucise.

El a fost executat după ce familia victimei a refuzat să-l ierte, în conformitate cu principiul islamic al „qisas”, sau legea talionului, potrivit Curții Supreme.

Potrivit acestei surse, alți doi „criminali” au fost condamnați în același caz, dar execuția lor a fost amânată.

Dacă execuțiile publice erau frecvente sub primul regim taliban, între 1996 și 2001, ele au fost mult mai puține de la revenirea acestora la putere.

Până în prezent, 11 bărbați au fost executați prin împușcare în diferite provincii ale țării, dintre care patru într-o singură zi în aprilie.

Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Afganistan, Richard Bennett, a reamintit marți, înainte de execuție, că acestea sunt „inumane, crude și constituie o pedeapsă neobișnuită, contrară dreptului internațional”. „Ele trebuie să înceteze”, a cerut el, într-un mesaj publicat pe X.

Din august 2021 și până acum, autoritățile talibane au ținut în mod regulat flagelări publice pentru alte infracțiuni, precum furtul, adulterul sau consumul de alcool.

Ordinele de execuție sunt semnate de șeful suprem al talibanilor, emirul Hibatullah Akhundzada, care trăiește izolat în fief-ul său sudic din Kandahar și guvernează țara prin decrete sau instrucțiuni.