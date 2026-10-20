Un bărbat a primit înapoi de la DIICOT canabisul confiscat în 2024, după o decizie a instanței. Jandarmii i l-au confiscat din nou după o oră

Un bărbat căruia DIICOT i-a restituit 25 de grame de canabis, în urma unei hotărâri judecătorești definitive, a rămas din nou fără acesta după aproximativ o oră. Mașina în care se afla, alături de avocații săi, a fost oprită de jandarmi, care i-au confiscat din nou canabisul. Pe numele bărbatului a fost deschis un nou dosar penal, relatează clujust.ro.

Totul a început în iulie 2024, când Giancarlo Cristea și soția sa, veniți din Marea Britanie, au fost opriți pe Aeroportul Otopeni. Cei doi aveau asupra lor 25 de grame de canabis, pentru care dețineau prescripții medicale și documente care arătau că fusese cumpărat din farmacie, cu scop medicinal.

Autoritățile le-au confiscat canabisul, iar cazul a ajuns la DIICOT. Ulterior, procurorii au clasat dosarul penal, deoarece au stabilit că fapta nu fusese săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. DIICOT a cerut totuși instanței să dispună confiscarea canabisului, chiar dacă dosarul penal fusese închis, potrivit clujust.ro.

În octombrie 2025, Tribunalul București a respins cererea procurorilor, iar Curtea de Apel București a menținut ulterior decizia. Judecătorii au arătat că introducerea canabisului în România nu este interzisă în orice situație și poate fi legală în anumite condiții, atunci când există documente medicale justificative.

Instanțele au obligat DIICOT să le restituie canabisul celor doi soți.

În urma deciziei definitive, procurorii i-au înapoiat luni, 19 octombrie, lui Giancarlo Cristea cele 25 de grame. Bărbatul s-a pozat, alături de avocații săi clujeni, Sebastian Nagy și Raul Bud, cu punga primită înapoi de la DIICOT.

Canabisul, confiscat din nou după aproximativ o oră

La scurt timp după ce a recuperat canabisul, bărbatul se afla într-un taxi, împreună cu avocații săi. Cei trei mergeau la o audiere într-un alt dosar în care Cristea depusese o plângere.

Potrivit avocatului Sebastian Nagy, citat de Clujust.ro, mașina a fost oprită de un echipaj de jandarmi, care le-a cerut ocupanților să arate ce aveau asupra lor.

Jandarmii au invocat Legea nr. 143/2000, care pedepsește deținerea ilegală de droguri, și au confiscat din nou cele 25 de grame de canabis.

Potrivit sursei citate, pe numele bărbatului a fost deschis un nou dosar penal, la aproximativ o oră după ce recuperase canabisul de la DIICOT, în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

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