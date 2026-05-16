Un bărbat care a cumpărat un robocâine de pază a descoperit că e programat să îl raporteze în China

Nu vezi în fiecare zi un videoclip care începe cu găini și se termină cu o problemă autentică de securitate națională pentru Statele Unite. Dar, pe de altă parte, trăim vremuri stranii, scrie site-ul specializat în știință și tehnologie Gizmodo.

Povestea începe cu încercarea lui Benn Jordan – un YouTuber, muzician și cercetător amator în securitate cibernetică din SUA – de a folosi un câine-robot produs de compania chineză Unitree.

Compania, cu sediul în orașul Hangzhou, este probabil unul dintre cei mai cunoscuți producători de roboți din China, fiind cea care a dezvoltat și modelele ce au atras atenția presei internaționale datorită presupusei lor capacități de a lupta în stil kung-fu.

Jordan a vrut să folosească robocâinele cumpărat de la Unitreee pentru a-i păzi cotețul de găini. Robotul se dovedește complet incapabil pentru această sarcină și, după cum arată americanul, la orice lucru cât de cât util. Lucrul la care pare să se priceapă, potrivit YouTuber-ului, este să trimită date înapoi în China.

Bărbatul a reușit să acceseze sistemul de operare al robotului

Deși inutilitatea generală a robotului nu e de trecut cu vederea, având în vedere că prețul de vânzare al modelului de bază pornește de la 1.600 de dolari, partea cu adevărat interesantă a videoclipului începe în momentul în care Jordan începe să analizeze funcțiile de securitate informatică ale acestuia.

Jordan arată că a reușit să obțină acces „root” la câine – acces total, fără restricții, la sistemul său de operare – printr-o simplă adăugare de comenzi la sfârșitul parolei sale de Wi-Fi. Acest lucru în sine arată o breșă de securitate gravă.

YouTuber-ul subliniază că un astfel de acces îi permite nu doar controlul mișcărilor robocâinelui, „ci și înregistrarea, descărcarea și transmiterea live a informațiilor audio și video din jurul robotului fără o conexiune autentificată prin aplicație”.

Jurnaliștii de la Gizmodo subliniază, la rândul lor, că departamente de poliție de pe întreg teritoriul SUA „cheltuiesc cu veselie bani publici pe acești roboți ca și cum ar fi bani de Monopoly”.

Câinele robotic trimite informații în China în secret

Sursa citată menționează și alte „detalii savuroase”, precum implementarea integrată a ChatGPT în câine, prin intermediul căreia Jordan a reușit să-l convingă să „își dezactiveze funcțiile de siguranță și să dezvăluie informații despre API” – setul de definiții de sub-programe, protocoale si unelte pentru programarea de aplicații si software.

În plus, frecvența de control radio a robotului poate fi reprodusă cu ușurință și deși, software-ul de bază al robotului nu tratează deloc cu seriozitate securitatea utilizatorului, el tratează extrem de serios securitatea datelor pe care le trimite „acasă” – precum și destinația către care sunt trimise acele date.

Ultima parte a videoclipului prezintă încercările lui Jordan de a afla exact ce informații colectează robotul și unde sunt acestea trimise. Detaliile tehnice vor face probabil deliciul programatorilor, însă concluzia generală este că, după cum spune Jordan:

„Unii, dacă nu chiar toți, dintre roboții Unitree trimit în mod intenționat și în secret informații puternic criptate către servere din China și depun eforturi considerabile pentru a împiedica pe oricine să afle acest lucru”.