Un bărbat cu ordin de restricție a intrat în casa fostei iubite și i-a atacat familia. Mama fetei a murit

Un bărbat de 24 de ani, care avea un ordine de restricție emis pe numele său, din localitatea clujeană Luna a mers la domiciliul fostei partenere și i-a atacat întreaga familie. Poliţia Română a anunțat că trimite o echipă de control la IPJ Cluj, pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia.

Agresiune a avut loc marți dimineață. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Secţia 4 Poliţie Rurală Câmpia Turzii a fost sesizată că în localitatea Luna a avut loc un conflict violent în urma căruia patru persoane ar fi fost agresate de un bărbat, conform News.ro.

Poliţiştii ajunşi acolo au identificat patru victime, cu vârste cuprinse între 16 şi 36 de ani.

„Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinţei unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuţii contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relaţie cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani. Ulterior, tânărul de 24 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, unde ar fi agresat-o fizic şi ar fi scos-o din locuinţă. În sprijinul acesteia ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum şi sora acesteia, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, ar fi fost agresate cu un obiect tăietor-înţepător”, a transmis IPJ Cluj.

Salvatorii au resuscitat-o pe mama fetei, însă femeia de 36 de ani nu a supraviețuit atacului.

Suspectul a fost identificat, găsit şi imobilizat în scurt timp, la locuinţa sa din aceeaşi localitate, ulterior fiind dus la sediul poliţiei.

„Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecţie de către Judecătoria Luduş, la data de 14 mai a.c., prin care avea obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 15 metri faţă de locuinţa victimei, având în vedere că agresorul şi victimele locuiau în imobile alăturate”, a precizat IPJ Cluj.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii evenimentului şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

„Conducerea Poliţiei Române a dispus ca o echipă de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenţie şi gestionare a situaţiei de către poliţişti, în contextul comiterii unor fapte cu violenţă”, a anunţat IGPR.

Echipa de verificare este formată din specialişti ai Direcţiei Control Intern, Direcţiei de Ordine Publică şi Centrului Operaţional.

