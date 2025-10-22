Un baron chinez al fentanilului, dat în urmărire de SUA, a fost prins în Cuba

Autoritățile cubaneze l-au arestat pe Zhi Dong Zhang, traficant chinez de fentanil, care a evadat din arestul din Mexic în iulie și este căutat și de SUA, au declarat surse din domeniul securității mexicane, miercuri, pentru AFP.

Traficantul este cunoscut sub pseudonimul de „Fratele Wang” și este suspectat de legături cu cartelurile de droguri Sinaloa și Jalisco Nueva Generacion din Mexic. Sursele AFP au spus că acesta va rămâne în Cuba în așteptarea unei decizii cu privire la posibila extrădare.

Zhang a fugit din arestul de la domiciliu din Mexic, înainte de a fi extrădat în SUA, unde autoritățile americane au emis pe numele lui un mandat de arestare în baza unor acuzații de spălare de bani.

Zhi Dong Zhang este considerat „un important operator internațional de spălare de bani” responsabil pentru „stabilirea de conexiuni cu alte carteluri pentru transferul de fentanil din China către America Centrală, America de Sud, Europa și Statele Unite”, a declarat anul trecut secretarul mexican pentru securitate, Omar Garcia Harfuch.

Fentanilul, o cauză majoră pentru supradoze în SUA

După ce a revenit Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a exercitat presiuni asupra Mexicului și Chinei pentru combaterea traficului de droguri, în special de fentanil, un analgezic piuternic care a dus la numeroase supradoze în SUA.

Fentanilul este un opioid sintetic de 50 de ori mai puternic decât heroina și mult mai ușor și mai ieftin de produs.

La nivelul cauzelor pentru supradozele din SUA, fentanilul a înlocuit într-o mare măsură heroina, dar și opioidele eliberate pe bază de rețetă, cum ar fi oxicodona.

Deși Mexicul a fost principala sursă a fentanilului vândut în SUA, Washingtonul și-a concentrat tot mai mult atenția asupra furnizorilor de ingrediente precursoare din China.

Autoritățile din Cuba, țară comunistă, nu au făcut deocamdată niciun comentariu oficial cu privire la arestarea lui Zhi Dong Zhang.

FOTO: Wellphotos | Dreamstime.com