Un bebeluș a murit în timpul unui zbor Air France, în ciuda eforturilor unor medici care erau în avion

Un sugar a decedat luni dimineață din cauza unui stop respirator la bordul unui avion Air France care efectua legătura între Nairobi și Paris, în ciuda eforturilor medicilor care călătoreau cu acest zbor, a transmis luni compania aeriană, potrivit France Presse.

„Acest sugar, care suferea de o patologie cardiacă gravă, venea în Franța pentru tratament”, a precizat Air France, adăugând că toate protocoalele sanitare au fost respectate.

„Conform procedurii, echipajul a contactat prin satelit serviciul de urgență din Paris”, care emite recomandări privind îngrijirile medicale necesare, a subliniat un purtător de cuvânt.

Echipajul a lansat apoi un apel către pasageri și mai mulți medici aflați la bord, dar intervenția lor nu a reușit să salveze copilul, a adăugat acesta.

Sugarul era însoțit, a transmis compania aeriană, fără a oferi alte detalii.

Acesta venea în Franța cu zborul AF 815, care a decolat duminică seară din Nairobi și a aterizat pe aeroportul Paris-Charles-de-Gaulle luni dimineață, în jurul orei 06:10.

Foto: Dreamstime.com