Un britanic căutat de 20 de ani de SUA a fost arestat în Ungaria, după ce a trecut granița din România

Poliția ungară a arestat un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat de 20 de ani, în urma unor informații furnizate de FBI, a anunțat vineri Biroul național de investigații pe site-ul oficial Police.hu, preluat de agenția maghiară MTI.

Bărbatul, aflat sub anchetă din 2003, este acuzat de constrângerea unui minor la activități sexuale ilegale în Statele Unite, precizează Agerpres citând MTI.

Britanicul a fugit din SUA în septembrie 2004, se pare că în Regatul Unit, și era căutat în baza unui mandat internațional de arestare din 2006.

Anchetatorii ungari au identificat mașina înmatriculată în Marea Britanie pe care o folosea bărbatul și i-au urmărit intrarea în Ungaria din România pe 26 august.

După ce i-au localizat poziția, poliția l-a interceptat în apropiere de Polgar, în nord-estul Ungariei, i-a confirmat identitatea și l-a reținut.

Autoritățile au inițiat procedura de extrădare, dar o instanță l-a eliberat ulterior în așteptarea unor măsuri ulterioare.