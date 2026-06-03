Un cântec interpretat de Kanye West la Istanbul provoacă furia autorităților turce: „Faptul că zeci de mii de oameni au cântat asta este o problemă serioasă”

Kanye West a susținut primul său concert live la Istanbul, Turcia, pe 30 mai 2026. Foto: Muhammed Ali Yigit / Anadolu / ABACA Press / Profimedia

Turcia îl critică pe rapperul american Kanye West, acuzându-l că a promovat mesaje care contravin „credinței” și „valorilor civilizaționale” ale țării în timpul unui concert susținut la Istanbul, informează AFP, conform Agerpres.

Mai multe concerte ale rapperului american au fost interzise în Europa în ultimele luni din cauza declarațiilor sale antisemite, pe care cântărețul le-a atribuit tulburării bipolare de care suferă.

Weekendul trecut, în Turcia, starul hip-hop, cunoscut și sub numele de Ye, a cântat în fața a 120.000 de fani la Istanbul și a atras furia autorităților turce după ce a interpretat cântecul „I Am a God” („Sunt un zeu”).

„Faptul că zeci de mii de oameni au cântat cu entuziasm ‘I am a God’ este o chestiune serioasă, care necesită o analiză aprofundată”, a reacționat Oktar Saral, consilierul-șef al președintelui Recep Tayyip Erdogan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

El a considerat că acel concert a promovat „o retorică și simboluri care contravin credinței și valorilor civilizaționale” turce.

Oktar Saral a denunțat totodată „implicarea unui segment conservator al societății” în ceea ce el a calificat drept „un asediu cultural”, la care a participat și antreprenoarea și creatoarea franceză de modă de inspirație gotică Michele Lamy, „asociată cu ocultismul și cu simboluri obscure”.

Declarat persona non grata în mai multe țări, rapperul Kanye West urmează totuși să concerteze sâmbătă și luni în Țările de Jos, pe 11 iunie în Albania și pe 25 iulie în Republica Cehă.