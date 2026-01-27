Un cardinal american cere respingerea bugetului ICE în Congresul SUA: „O organizație fără credință și fără lege”

Un cardinal american, apropiat al papei Leon XIV le-a cerut credincioșilor să facă presiuni asupra aleșilor lor din Congres să nu voteze bugetul poliției de federale a imigrației (ICE), pe care a catalogat-o drept „o organizație fără credință și fără lege”, informează AFP.

După moartea lui Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani ucis de agenții federai în timpul unui protest împotriva ICE în Minneapolis, democrații au exclus să voteze un buget federal care prevede 64,4 miliarde de dolari pentru Deprtamentul Securității Interne, dintre care 10 miliarde vor fi alocați pentru ICE.

„Dacă vrem cu adevărat să transpunem credința noastră în fapte, trebuie să spunem nu”, a afirmat cardinalul Joseph Tobin, arhiepiscop de Newark, într-o predică online, citată de către National Catholic Reporter, o publicație catolică din Statele Unite.

„Suntem în doliu în fața unei lumi și a unei țări care permit reținerea legală a copiilor de cinci ani și masacrarea protestatarilor”, a spus prelatul, referindu-se la evenimentele din ultimele săptămâni din Minneapolis.

„Cum veți spune nu, cum vă veți opune violenței? Le veți cere, din dragoste față de Dumnezeu și din dragoste față de oameni, care nu pot fi separate, să voteze contra înnoirii finanțării acestei organizații fără credință și fără lege?”, a spus cardinalul Tobin, făcând aluzie la ședința de vineri a Congresului în care este programată adoptarea bugetului federal.

Primul papă american, Leon XIV a criticat frecvent politica președintelui Donald Trump față de imigranți, denunțând în noiembrie tratamentul „extrem de lipsit de respect” la care aceștia sunt supuși.