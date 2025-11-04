Papa Leon XIV critică din nou administrația Trump: „La sfârșitul lumii vom fi întrebați cum l-am primit pe străin”

Papa Leon a făcut un apel la „o reflecție profundă” privind modul în care imigranții sunt tratați în Statele Unite sub administrația președintelui Donald Trump și a spus că nevoile spirituale ale celor aflați în detenție trebuie respectate, informează Reuters.

Într-un dialog cu ziariștii la castelul Gandolfo, reședința sa din afara Romei, papa a fost întrebat despre imigranții deținuți la Broadview, aproape de Chicago, cărora li s-a refuzat dreptul de a fi împărtășiți.

Papa Leon XIV, originar din Chicago, a invocat capitolul 25 din Evanghelia după Matei. „Isus spune foarte clar că la sfârșitul lumii, vom fi întrebați cum l-am primit pe străin. L-ați primit și i-ați urat bun venit sau nu? Și cred că este nevoie de o reflecție profundă privind ceea ce se întâmplă. Mulți oameni care au trăit ani de zile, fără să facă vreodată probleme, au fost profund afectați de ceea ce se întâmplă acum”, a spus suveranul pontif

Leon, primul papă american, a deplâns anterior modul în care guvernul federal american îi tratează pe imigranți. Referindu-se la deținuții de la Broadview, el a spus că drepturile spirituale ale deținuților trebuie luate în considerare. „În multe cazuri au fost separați de familiile lor de ceva vreme; nimeni nu știe ce se întâmplă, însă trebuie să se aibă grijă de nevoile lor spirituale”, a spus șeful bisericii catolice.

O delegație de clerici, printre care și un episcop catolic, au încercat să aducă deținuților împărtășania pe 1 noiembrie, când catolicii sărbătoresc Ziua Tuturor Sfinților, însă nu li s-a acordat accesul în închisoarea în care sunt deținuți peste 3.000 de oameni.

După ce a fost ales, papa Leon XIV a fost mai rezervat decât predecesorul său, însă a început să critice pe față administrația Trump, ceea ce a provocat nemulțumirea unor catolici conservatori. Într-un document publicat pe 9 octombrie, papa a pledat pentru ajutorarea imigranților și a evocat unele dintre cele mai dure critici pe care Francisc i le-a adus lui Trump.

De asemenea, în dialogul cu reporterii de marți, Leon s-a referit la trimiterea unor nave de război americane în mările din apropierea Venezuelei, spunând că rolul forțelor armate este „să apere pacea”, pe când decizia lui Trump „a crescut tensiunea”.

„Nu vom câștiga cu violența, lucrul corect este să căutăm dialogul și o cale dreaptă pentru a ajunge la soluțiile pentru problemele care există într-o țară”, a mai spus Leon XIV.

SUA, desfășurare militară în Caraibe

Mai multe informații publicate vinerea aceasta indică faptul că SUA își intensifică în continuare desfășurarea militară în Caraibe sau chiar plănuiește atacuri împotriva unor ținte din Venezuela, ceea ce stârnește temeri privind o ofensivă a Washingtonului împotriva guvernului Maduro, în ciuda faptului că Donald Trump a negat această posibilitate.

Potrivit jurnaliștilor din domeniul apărării, SUA vor avea opt nave de război, trei nave amfibii și un submarin în zonă în câteva zile, cu un total de 13 efective navale, cea mai mare desfășurare a sa de la primul Război din Golf (1990-1991), conform unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Articole apărute în Miami Herald și The Wall Street Journal au mers chiar mai departe. Cele două publicații, citând surse apropiate administrației Trump, au relatat că Statele Unite se pregătesc să bombardeze instalații militare din interiorul Venezuelei în orice moment.

Maduro a denunțat în repetate rânduri dorința Washingtonului de a-l înlătura de la putere și a cerut SUA să abandoneze planurile sale militare privind Venezuela.