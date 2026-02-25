Un câștigător-surpriză al războiului din Ucraina se profilează: „Forța care menține vie agresivitatea barbară a Rusiei”

Nici Rusia, nici Ucraina nu câștigă războiului declanșat în februarie 2022. Situația este nefavorabilă și pentru Europa și Statele Unite. Există însă un actor pentru care rezultatul geopolitic este pozitiv: China, a comentat miercuri publicația spaniolă El País, conform Rador Radio România.

În urmă cu patru ani, Rusia a lansat o invazie pe scară largă a țării sale vecine, Ucraina, cu mai multe obiective strategice: subjugarea acesteia, reînviind astfel ambițiile sale imperiale și înăbușind o trezire democratică inconfortabilă într-o națiune soră; oprirea expansiunii NATO; restabilirea unui prestigiu global bazat pe frică și fracturarea UE.

Niciunul dintre aceste obiective nu a fost atins, notează publicația spaniolă. Ucraina nu a fost subjugată, câștigurile teritoriale sunt minime, iar costul pentru Rusia este îngrozitor în termeni de vieți omenești și sever în termeni economici, în timp ce identitatea ucraineană și voința sa de independență au fost consolidate. NATO s-a extins prin adăugarea Finlandei și Suediei.

Rusia nu se bucură de niciun prestigiu și se află într-o poziție de subordonare totală față de China, de care depinde, mai arată analiza citată. UE, în ciuda dificultăților și fricțiunilor, nu s-a fracturat. Moscova deține însă un atu semnificativ în acest moment: diviziunea tot mai mare dintre SUA și Europa. Dar acesta nu este un rezultat al ofensivei sale militare, ci mai degrabă un fenomen independent, deși cu siguranță are repercusiuni pozitive pentru ei în conflict. Nimic nu exclude posibilitatea ca rușii să câștige în cele din urmă, dar nu este cazul acum.

Ucraina rezistă, dar plătește un preț ridicat

Nici Ucraina nu câștigă. A rezistat eroic atacului și a reușit să recupereze teren în mod remarcabil în prima fază a invaziei majore. Îi provoacă Rusiei mai multe victime decât suferă și și-a adaptat industria la noile cerințe. Se bucură de un sprijin european persistent, în ciuda retragerii lui Trump.

Dar atacul rusesc provoacă pagube imense țării, moralul este pus la grea încercare, scandalurile de corupție îl slăbesc pe bravul Zelenski și, deși mai reduse ca număr, trupele sale au pierdut teren în ultima fază a conflictului.

SUA și Europa, afectate de erodarea încrederii

Jurnaliștii spanioli susțin că SUA suferă pagube serioase în acest conflict. Acest lucru nu se datorează fondurilor investite în timpul administrației Biden pentru a sprijini Kievul, ci mai degrabă erodării încrederii tuturor aliaților săi în credibilitatea Washingtonului. Nu numai că Statele Unite nu mai depun niciun efort într-un conflict în care aliații săi istorici au atât de mult în joc, dar fac și declarații care, din motive greu de înțeles sub pretextul interesului național, tratează agresorul cu o clemență extraordinară. Întreaga lume ia act de acest lucru.

Nici Europa nu are un bilanț pozitiv. Duce singură povara economică de a sprijini Kievul și trebuie să investească în autoapărare fonduri care ar putea fi folosite în scopuri constructive – deși descurajarea agresiunii este fundamentul oricărei construcții. Există oboseală, există fricțiuni politice.

China, beneficiarul indirect al conflictului

În acest context, China este descrisă drept principalul beneficiar geopolitic al războiului. Beijingul este forța care menține vie agresivitatea barbară a Rusiei, susține publicația spaniolă.

Fără oxigenul tehnologic și comercial pe care i-l oferă Rusiei, Kremlinul nu ar putea continua. Face acest lucru pentru a menține un partener relevant în provocarea la adresa supremației occidentale și pentru că beneficiază și de faptul că Europa irosește energie apărând Kievul, în loc să se concentreze pașnic pentru a fi un competitor industrial sau tehnologic puternic.

În acest fel,China obține o Rusie în mare măsură subordonată planurilor sale – și pentru a evita această situație problematică, Kremlinul visează să scape din colțul său formând o triangulație cu Casa Albă. În schimbul sprijinului său, China obține beneficii clare de la Rusia, fie că este vorba de hidrocarburi ieftine, know-how în invazii sau acces facil pentru produsele sale la o piață atractivă.

Spectacolul unei SUA adaptabile cu o țară pe care o ține în strânsoare, purtând negocieri fără rezultat cu reprezentanți necalificați și organizând schimburi de replici puternice pe parcursul întregului proces, este un atu comparativ pentru China. În timp ce toți ceilalți se epuizează, China merge înainte, menținându-și echidistanța retorică ipocrită – respectând suveranitatea și integritatea teritorială, recunoscând în același timp preocupările legate de securitate – în timp ce, în realitate, sprijină agresorul și își consolidează puterea. A respins cu succes atacul tarifar al lui Trump, în mare parte datorită puterii extraordinare conferite de controlul materiilor prime strategice. Fiecare lună care trece cu hemoragia rusească, cu eforturile europene și nervii încordați pe un continent destabilizat, cu SUA care oscilează de la o extremă la alta sub privirea întregii lumi, este o lună în care China câștigă un avantaj comparativ, lucrând ingenios și eficient într-un mediu stabil. China se confruntă cu probleme serioase, inclusiv demografice, dar războiul din Ucraina o plasează într-o poziție favorabilă în raport cu ceilalți.