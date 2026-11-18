Harry Styles își va face debutul la festivalul Glastonbury (Marea Britanie) anul viitor, ca unul dintre capetele de afiș ale evenimentului, alături de Sam Fender și Billie Eilish – Cher fiind printre celelalte vedete din program, scrie BBC.

Cher (80 de ani) va urca pe scenă în cadrul mult râvnitului slot „legende” de duminică după-amiază,. Aceasta va fi singura ei apariție la un festival din Marea Britanie în acest an. Apariția divei va avea loc la opt ani de la ultimul ei turneu în Marea Britanie și la 63 de ani de la începutul unei cariere care a debutat alături de fostul ei soț, Sonny Bono

Printre alți artiști din program se numără Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream și vedeta pop în ascensiune Adéla.

Biletele pentru festival s-au epuizat în doar 42 de minute luna trecută, cererea fiind deosebit de mare după ce evenimentul a luat o pauză de un an în 2026 pentru refacerea terenului pe care are loc festivalul.

Porțile complexului Worthy Farm din Somerset se vor deschide miercuri, 23 iunie, pentru 200.000 de fani, iar concertele de pe scenele principale vor începe vineri, 25 iunie.

Prețul biletelor a atins un nivel record de 408 lire sterline, incluzând o taxă de rezervare de 5 lire sterline pe bilet.