Un celebru hotel de pe Litoral va fi scos la licitație peste doar câteva zile. Și Gigi Becali voia să-l cumpere, dar a renunțat când s-a uitat mai bine la acte

Hotelul Rex din Mamaia va fi scos la vânzare din nou pe 5 martie. Este cea de-a treia încercare de vânzare a hotelului, scrie site-ul Profit.

După ce dezvoltatorul Hagag Development Europe, controlat de omul de afaceri Yitzhak Hagag, a decis să anuleze acordul de 13.3 milioane de euro semnat cu deținătoarea hotelului, familia lui Carmen Palade, fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, acum complexul din Mamaia este scos la licitație.

Potrivit sursei citate, suma cerută este de 10 milioane de euro. Este exact suma pe care omul de afaceri Gigi Becali voia să o plătească în 2018, dar apoi s-a răzgândit din cauza situației „complicate” a actelor de proprietate ale hotelului, notează Profit.

Hotelul ar fi urmat să intre în proprietatea dezvoltatorului israelian în șase rate, dar firma a plătit sub 2 milioane de euro pentru el.

În anii 90-2000 hotelul Rex era cel mai cunoscut hotel de cinci stele de pe Litoral, scrie Profit. A fost cumpărat de Dan Adamescu în 2006, cu 10 milioane de euro de la omul de afaceri Viorel Păunescu, dar nu a mai fost redeschis după ce a fost afectat de un incendiu. Dan Adamescu a murit în 2017.

Hotelul Rex a fost inaugurat în 1938 pe vremea Regelui Carol al II-lea.