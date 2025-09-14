Un cercetător de origine română a câștigat „Nobelul american” pentru medicină. Tratament revoluționar pentru o boală mortală

Cei trei câștigători au avut roluri cheie în dezvoltarea unei terapii combinate cu trei medicamente, cunoscută sub numele de Trikafta, care contribuie la îmbunătățirea calității - și a duratei - vieții persoanelor cu fibroză chistică. Din punct de vedere istoric, persoanele cu această boală mureau înainte de vârsta de 40 de ani; majoritatea nu supraviețuiau copilăriei timpurii, potrivit Fundației Lasker.. Foto: ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

Un cercetător de origine română este printre cei trei oameni de știință care au primit Premiul Lasker, unul dintre cele mai prestigioase premii din medicină pentru că au revoluționat tratamentul fibrozei chistice și au prelungit durata de viață a pacienților cu această boală mortală.

Cercetătorul Paul Negulescu de la Vertex Pharmaceuticals, cu sediul la Boston, fostul cercetător Vertex Jesús (Tito) González și profesorul Michael Welsh de la Universitatea din Iowa vor împărți premiul de 250.000 de dolari, scrie Boston Globe.

Premiul Lasker DeBakey pentru Cercetare Medicală Clinică, supranumit „Nobelul american pentru medicină”, este acordat pentru un „progres major care îmbunătățește viața a milioane de oameni”, potrivit Fundației Lasker.

„Nu este doar îmbucurător și plin de satisfacții”, a declarat Negulescu, vicepreședinte senior la Vertex. „Speranța noastră este ca munca noastră să poată servi drept lecții pentru alte cercetări”, a adăugat el.

Potrivit unei autobiografii a lui Negulescu, el s-a născut și a crescut în San Francisco, California, din părinți care au emigrat din România după Al Doilea Război Mondial.

Cei trei câștigători au avut roluri cheie în dezvoltarea unei terapii combinate cu trei medicamente, cunoscută sub numele de Trikafta, care contribuie la îmbunătățirea calității – și a duratei – vieții persoanelor cu fibroză chistică.

Din punct de vedere istoric, persoanele cu această boală mureau înainte de vârsta de 40 de ani; majoritatea nu supraviețuiau copilăriei timpurii, potrivit Fundației Lasker.

Din 1945, Lasker a acordat premiat peste 400 de oameni de știință, dintre care aproape un sfert au câștigat și Premiul Nobel, potrivit fundației.