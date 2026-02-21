Un cetățean american a fost împușcat mortal de un agent federal în Texas cu luni înaintea cazurilor Renee Good și Alex Pretti. Documente publicate la aproape un an de la incident

Un agent federal de imigrare a împuşcat şi ucis un cetăţean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administraţia Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota care a dus la împuşcarea mortală a lui Renee Good şi Alex Pretti, arată documente publicate săptămâna aceasta, potrivit Reuters.

Ruben Ray Martinez, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis de agenţi ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), au declarat avocaţii familiei Martinez într-un comunicat.

Un agent al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a tras mai multe focuri asupra lui Ruben Ray Martinez, care, potrivit autorităților, ar fi lovit cu mașina un alt agent DHS în timp ce agenții asistau poliția locală din South Padre Island, Texas, cu controlul traficului după un accident, pe 15 martie 2025, arată documente obținute de grupul de supraveghere American Oversight. Agenții desfășurau o acțiune de aplicare a legii imigrației.

Împușcarea lui Martinez pare a fi primul caz cunoscut în care un cetățean american a fost ucis în timpul represiunii imigrației lansate de președintele Donald Trump. Agenții federali care desfășurau astfel de operațiuni au tras asupra a cel puțin cinci persoane doar în luna ianuarie, inclusiv asupra lui Alex Pretti și Renee Good.

Familia cere o anchetă

Martinez încerca să se conformeze instrucțiunilor primite de la forțele locale de ordine în momentul în care a fost împușcat, au declarat într-un comunicat Charles Stam și Alex Stamm, avocații familiei acestuia. Ei au cerut o „anchetă completă și echitabilă”.

„Familia lui Ruben solicită transparență și asumarea răspunderii de aproape un an și va continua să facă acest lucru atât timp cât va fi nevoie”, au transmis Stam și Stamm.

Numărul tot mai mare al deceselor în contextul intensificării politicii de imigrație promovate de Trump a atras un val de critici, alimentând reacții negative în rândul parlamentarilor și al opiniei publice.

Martinez, identificat ca cetățean american în documentele redactate, a fost dus la un spital din apropiere, în Brownsville, Texas, unde a fost ulterior pronunțat decedat. Agentul pe care l-ar fi lovit cu mașina a mers la spital pentru o leziune la genunchi și a fost ulterior externat, potrivit raportului.

Un purtător de cuvânt al DHS a afirmat într-un comunicat că Martinez „a călcat intenționat” un agent din cadrul DHS Homeland Security Investigations și că un alt agent „a tras focuri defensive”.