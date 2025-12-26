Un chirurg de top crede că transplanturile de organe de porc pot deveni într-o zi superioare celor cu organe umane, care „pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente”

Un chirurg de renume care se află în spatele unui studiu clinic privind transplantul de rinichi de porc la oameni vii a declarat că este posibil ca aceste transplanturi să ajungă să fie cândva superioare celor cu organe de la donatori umani, transmite The Guardian.

Dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant din cadrul NYU Langone, a precizat că primul transplant din cadrul studiului a fost făcut deja, iar un altul urmează să aibă loc în ianuarie. Inițial, este de așteptat ca șase pacienți să primească organe de porc, care au fost editate genetic în 10 locuri pentru a reduce posibilitatea de a fi respinse de către organismul uman.

Dacă Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) va da undă verde, studiul va fi extins și va cuprinde alte 44 de transplanturi.

Deficit de organe umane pentru transplant

Abordarea, denumită „xenotransplant”, are ca scop soluționarea deficitului de organe umane.

Numai în Regatul Unit, în ultimii 10 ani, peste 12.000 de persoane au murit sau au fost eliminate de pe lista de așteptare pentru transplant înainte de a primi un organ nou, conform datelor oficiale.

Persoanele care participă la noul studiu clinic fie nu sunt eligibile pentru transplantul de rinichi de om, fie se află pe o listă de așteptare în acest sens, dar sunt considerați mai predispuși să moară sau să nu primească un rinichi în termen de cinci ani decât să îl primească.

„Adevărul este că pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente organe umane”, a declarat Montgomery pentru The Guardian.

A primit un transplant de inimă în 2018

Robert Montgomery vorbește din experiență. Nu este numai chirurg și totodată una dintre cele mai influente persoane din 2025, potrivit revistei Time, ci a moștenit și o afecțiune cardiacă numită cardiomiopatie dilatativă, care i-a ucis tatăl și fratele. Medicul a suferit nu mai puțin de șapte stopuri cardiace, dintre care unul a dus la o comă de o lună, până a primi el însuși un transplant de inimă în 2018.

„Cred că toată lumea știe cu adevărat că avem o problemă teribilă în ceea ce privește raționalizarea organelor, deoarece există o lipsă atât de mare de rezerve. Dar, dacă nu te afli în pielea cuiva care așteaptă un transplant, nu înțelegi pe deplin cât de puțin probabil este să primești un transplant la timp”, a subliniat el.

Este nevoie de abordări noi

Montgomery, lider în utilizarea organelor de la donatori bolnavi de hepatită C, consideră că sunt necesare abordări noi.

„După ce am petrecut o carieră încercând să cresc treptat numărul de organe umane disponibile, mi-am dat seama că pur și simplu nu făceam prea multe progrese, nu într-un mod semnificativ”, a declarat el. „Și orice progres pe care l-am făcut a fost cumva șters de numărul tot mai mare de persoane care așteaptă transplanturi”.

Montgomery a spus că este chiar posibil ca organele de porc să devină în cele din urmă superioare celor umane pentru transplanturi, existând posibilitatea unor modificări genetice suplimentare pentru a reduce probabilitatea respingerii. „Ar putea fi superioare la un moment dat, deoarece le putem modifica constant pentru a le îmbunătăți, ceea ce nu se poate face acest lucru cu un organ uman”, a explicat chirurgul.