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Actualitate

Un colonel din armata Ucrainei explică culisele și miza armistițiului din orașul Oleșki: „Mă îngrijorează dimensiunea informațională a operațiunii”

Oxana Bodnar
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„Armistițiul din Oleșki nu apropie pacea, dar este important pentru că a salvat sute de vieți”, spune colonelul în rezervă Vladislav Selezniov, care a fost și purtător de cuvânt al armatei ucrainene, într-un interviu pentru publicul HotNews. În orașul Oleșki din sudul Ucrainei a avut loc prima operațiune comună de ajutor umanitar organizată de Rusia și Ucraina, de la începutul războiului. În negocieri a fost implicată și Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, dar și Papa Leon al XIV-lea.

  • Orașul, situat la aproximativ cinci kilometri de pozițiile ucrainene, se confrunta cu o criză umanitară severă. Unii locuitori au ajuns să supraviețuiască gătind buruieni din grădini. 
  • Locuitorii salvați, care acum nu mai au case, vor primi ajutoare de la statul ucrainean aproximativ 2.000-3.000 de grivne pe lună (39-59 euro – n.r.): „Este o sumă mică, mai ales în condițiile inflației și ale creșterii costului vieții”, spune colonelul ucrainean.
  • „Când Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, îi mulțumește reprezentantului special al președintelui rus Vladimir Putin, pentru desfășurarea cu succes a operațiunii din Oleșki, rămâne în afara discuției un fapt esențial: tragedia s-a produs din cauza agresiunii ruse și a ocupării teritoriului ucrainean de către Rusia”, mai spune Vladislav Selezniov.

Într-un interviu acordat HotNews, colonelul în rezervă și fostul purtător de cuvânt al Armatei ucrainene Vladislav Selezniov analizează rezultatele acestei operațiuni umanitare, explică cum a fost posibilă aceasta înțelegere și de ce consideră imposibilă o eventuală operațiune rusă de traversare a Niprului, așa cum s-a vehiculat anterior. 