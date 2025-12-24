Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus

Un tribunal rus din Ucraina ocupată a condamnat miercuri la 19 ani de închisoare un cetăţean columbian acuzat de „mercenariat”, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva Moscovei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Curtea supremă din Doneţk, oraş din estul Ucrainei sub control rusesc, l-a găsit vinovat pe Oscar Mauricio Blanco Lopez că a participat „în calitate de mercenar la un conflict armat”, a indicat Parchetul general rusesc într-un comunicat.

Potrivit acestei surse, acest bărbat de 42 de ani a semnat un contract cu armata ucraineană în mai 2024 pentru a participa la „lupte împotriva forţelor armate ruse”. El a fost luat prizonier de soldaţii ruşi în regiunea Doneţk în decembrie 2024, potrivit Parchetului.

Rusia îi consideră pe străinii care luptă în cadrul armatei ucrainene drept „mercenari”, fapt pedepsit de legea rusă, şi nu voluntari.

De la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, mai mulţi străini au fost judecaţi de tribunale aflate în teritorii ucrainene cucerite de Rusia.

Pe 18 decembrie, un cetăţean britanic acuzat de „mercenariat” a fost astfel condamnat la 13 ani de închisoare de Curtea supremă din Doneţk. La începutul lui decembrie, un cetăţean ceh a primit o pedeapsă de 13 ani de închisoare din partea Curţii supreme din regiunea vecină Lugansk, controlată de Moscova.

La începutul lui noiembrie, doi columbieni calificaţi drept „mercenari” au fost deja condamnaţi la 13 ani de închisoare în regiunea Doneţk şi în octombrie 2024 un tribunal moscovit a pronunţat o pedeapsă cu închisoarea de şase ani şi jumătate de închisoare pentru un cetăţean american septuagenar, Stephen Hubbard, pentru aceleaşi acuzaţii.