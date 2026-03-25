Un comandant NATO avertizează că Alianța are nevoie urgent de noi arme pentru a nu fi pusă în situația statelor din Golf

Țările din NATO trebuie să dezvolte urgent noi modalități de apărare împotriva rivalilor și nu au înțeles încă amploarea provocării de securitate, în special în ceea ce privește volumul producției lor de arme, a avertizat miercuri un înalt oficial al Alianței Nord-Atlantice, relatează AFP și Agerpres.

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce trăiesc în prezent statele din Golf”, atacate de Iran, a avertizat amiralul francez Pierre Vandier, comandantul suprem aliat pentru transformare (SAC-T), la Forumul Strategic de Apărare de la Paris, care se desfășoară pe parcursul a trei zile.

Aceste țări „au fost lovite de (drone) Shahed în 2019, nu au probleme cu banii, pot cumpăra orice vor de pe Pământ. Nu este o chestiune de bani, este o chestiune de viteză, de a face alegerile corecte”, a spus el.

Pentru NATO, „provocarea nu este să reușească să facă mai mult din același lucru pe care l-am făcut înainte”, ci „să găsească răspunsuri la provocările ridicate de Rusia sau Iran în modul lor de a purta război, în ceea ce privește masa de arme și viteza lor de evoluție”, a subliniat amiralul.

„Acesta este un moment al adevărului”, a continuat Pierre Vandier. „Asistăm la revenirea producției de masă, iar industria noastră a produs sisteme (de arme – n.r.) care nu pot fi produse în masă”, a argumentat el. Amiralul francez a dat exemplu în acest sens că Statele Unite „produc o baterie de rachete Patriot pentru fiecare patru rachete balistice produse de Rusia sau Iran”.

Confruntați cu aceste amenințări și cu producția în masă de drone precum cele iraniene și rusești Shahed, simpla producere a mai multor drone duce la un impas și „trebuie să inventăm ceva nou”.

Cealaltă miză crucială este „viteza de adaptare”, pe care amiralul o consideră mult prea lentă pentru NATO. În cadrul proiectelor comune supravegheate de SAC-T, aliații au nevoie de o perioadă cuprinsă între doi și trei ani doar „pentru a defini cerințele”.

„Aceasta este o problemă uriașă, deoarece fiecare țară spune că dorește specificații pentru a-și proteja industria”, a detaliat el.

Între timp, viteza de dezvoltare este incredibilă. De exemplu, dronele Shahed au suferit cinci modernizări de când variante rusești ale lor au căzut în Polonia în septembrie 2025.

Prin urmare, el consideră că este esențial să existe „nou-veniți” în industria apărării, a căror capacitate de a produce programe mari, cum ar fi avioane de vânătoare sau portavioane, rămâne crucială.