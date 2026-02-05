Un comando sinucigaș format din femei conduce o ofensivă militară neobișnuită, în Pakistan

Locul unui atentat sinucigaș cu bombă, în fața sediului Poliției Federale din Peshawar, Pakistan, pe 24 noiembrie 2025. FOTO: Muhammad Zubair / AP / Profimedia

Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) și-a plasat „comandoul sinucigaș feminin” în centrul strategiei sale armate, consolidând un fenomen care zguduie violent protocoalele de securitate concepute în mod tradițional pentru lupta împotriva insurgenților de sex masculin, scrie joi agenția spaniolă de presă EFE.

Erau tinere, studente și provenind din familii din clasa de mijloc care, potrivit grupului BLA, au decis să renunțe la tot pentru a îmbrăca vesta explozivă. În unele cazuri care au șocat țara, printre aceste femei se aflau inclusiv mame, notează Agerpres.

Femeile au ocupat linia întâi în ultima ofensivă din 31 ianuarie, cea mai sângeroasă din ultimii ani, soldată cu aproape 200 de morți, fapt ce a permis insurecției să atace simultan 12 puncte cheie ale aparatului de securitate pakistanez care erau sub strictă supraveghere.

Femeile din Brigada Majeed

Brigada Majeed este unitatea de elită a Armatei de Eliberare din Balucistan, gruparea fiind dedicată misiunilor de sacrificiu (fidayee). În august 2025, Departamentul de Stat al SUA a desemnat-o oficial drept Organizație Teroristă Străină (FTO), asociind-o cu o escaladare a atentatelor sinucigașe cu bombă și a răpirilor în masă.

Deși grupul este în mod tradițional masculin, acesta a instituționalizat o aripă feminină care a trecut de la sarcini logistice la efectuarea de atacuri cu impact ridicat împotriva unor ținte militare și strategice.

Compoziția feminină permite grupului să evite suspiciunile și să acceadă la facilități restricționate, un avantaj operațional care a facilitat atacurile împotriva sediului serviciilor secrete pakistaneze (ISI) în ultima ofensivă.

O tânără de 21 de ani s-a aruncat în aer

Asifa Mengal este una dintre tinerele care au făcut parte din cel mai recent val de atacuri sinucigașe.

Potrivit BLA, ea s-a înrolat în Brigada Majeed în 2023, pe când avea numai 21 de ani, pregătită să facă parte dintr-o nouă strategie de atac.

Mengal a murit la sfârșitul săptămânii trecute după ce a intrat cu un vehicul încărcat cu explozibili în sediul serviciului de informații pakistanez (ISI) din Noshki, o enclavă-cheie pentru controlul militar al regiunii.

Avantaj operațional

Pentru BLA, desfășurarea femeilor este un avantaj operațional.

Într-o societate conservatoare, unde perchezițiile fizice ale femeilor sunt limitate din cauza normelor de comportament, femeile insurgente sunt capabile să se apropie de ținte care altfel ar fi inaccesibile pentru bărbați.

Acest punct orb de securitate a facilitat atacuri împotriva intereselor strategice, cum ar fi cele legate de Coridorul Economic China-Pakistan (CPEC), care vizează creșterea costului investițiilor străine și forțarea retragerii proiectelor de infrastructură ale Beijingului dintr-o regiune pe care separatiștii o consideră a fi sub exploatare colonială.

Recrutare online

Insurgența și-a mutat narațiunea de recrutare pe platforme precum Telegram, unde postează afișe eroice și fotografii de înaltă rezoluție la câteva minute după fiecare atac.

BLA exploatează această mistică prin diseminarea fotografiilor cu „martirii” săi, cu biografii detaliate și videoclipuri care prezintă atacurile sinucigașe ca fiind „angajamentul suprem” față de cauză.

Conflict de natură etnică

Spre deosebire de insurecția talibanilor pakistanezi (TTP) din nordul țării, femeile din BLA nu doresc implementarea legii Sharia, legea islamică.

Forța lor motrice este naționalismul etnic și controlul resurselor minerale din cea mai mare și mai săracă provincie a Pakistanului.

Includerea unor figuri precum Yasma și Waseem Baloch, care au murit într-un atac la Pasni, întărește strategia grupului de a prezenta insurgența ca o cauză familială și generațională, care nu permite nicio întoarcere la calea politică.

O învățătoare a declanșat teroarea feminină, în 2022

Originea acestui fenomen datează din aprilie 2022, când Shari Baloch a devenit prima femeie care a comis un atentat sinucigaș cu bombă alături de BLA.

Învățătoare de școală primară cu master în zoologie și mamă a doi copii, ea a detonat un dispozitiv exploziv în momentul în care o dubă care transporta cetățeni chinezi trecea pe lângă Universitatea din Karachi.

Atacul său a creat un precedent operațional care a făcut inutile manualele de intelligence, care până atunci se concentraseră pe profilul insurgentului de sex masculin provenit din mediul rural.

„Operațiunea Herof”

Numărul oficial de morți în această cea mai recentă ofensivă, supranumită Operațiunea Herof 2.0 de către BLA, este de aproximativ 60, între care 22 de membri ai forțelor de securitate și 36 de civili, în timp ce autoritățile susțin că au ucis aproape 200 de insurgenți în contraoperațiuni militare.

Potrivit Centrului pentru Cercetare și Studii de Securitate (CRSS), 2025 a fost cel mai sângeros an al ultimului deceniu, cu o creștere de 34% a violenței totale.

Armata a raportat că au fost efectuate 75.175 de operațiuni de culegere de informații, rezultând în moartea a 2.597 de militanți, cel mai mare număr înregistrat într-un singur an.