Un concurent al OpenAI a ajuns să valoreze aproape 200 miliarde dolari. La început de an era la o treime din acest nivel

Anthropic, companie de AI faimoasă pentru chatbot-ul Claude, a finalizat o nouă rundă de finanțare ce o duce spre o valoare de 183 miliarde dolari, scrie Bloomberg. Anthropic nu doar că este unul dintre rivalii OpenAI, dar a fost creată de doi foști angajați ai companiei devenite celebră datorită ChatGPT.

Această rundă de finanțare este una dintre cele mai consistente de până acum pentru o companie de inteligență artificială și le va permite celor de la Anthropic să se dezvolte într-un ritm accelerat.

Runda de finanțare a fost condusă de fondul de investiții Iconiq Capital, alături de Fidelity Management and Research Co. și Lightspeed Venture Partners. Rubda a inclus și Qatar Investment Authority (QIA), unul dintre cele mai mari fonduri suverane de investiții din lume.

Anthropic a fost creată în 2021 de frații Dario și Daniela Amodei și este cunoscută pentru chatbot-ul Claude, lansat în martie 2023 în SUA și un an mai târziu în Europa. Este concurent pentru ChatGPT, Gemini și Perplexity, dar Claude a pus accentul pe siguranță și fiabilitate.

Chatbot-ul Claude are mai puțini useri decât ChatGPT, însă tehnologia este folosită mai ales de companii din finanțe și din sănătate. Anthropic are peste 300.000 de clienți companii și estimează venituri anuale de peste cinci miliarde dolari.

Anthropic fusese evaluată la 61,5 miliarde de dolari la începutul anului, după o rundă de finanțare în valoare de 3,5 miliarde dolari.

Sursa foto: Dreamstime.com