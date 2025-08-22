Un concurs care a avut drept scop atragerea de noi locuitori într-un oraș depopulat din perioada sovietică a avut un succes neașteptat în Germania

Eisenhüttenstadt mai are doar jumătate din populația de dinainte de căderea Zidului Berlinului. FOTO: Jürgen Ritter / imago stock&people / Profimedia

Eisenhüttenstadt, localitatea aflată lângă Berlin, aproape de granița cu Polonia, oferă apartamente spațioase în centrul orașului, fără chirie, timp de două săptămâni, în efortul de a atrage profesioniști valoroși, scrie The Guardian.

Un concurs inovator organizat de un oraș din fosta Germanie de Est pentru a combate depopularea, oferind două săptămâni de cazare gratuită, a uimit autoritățile locale prin succesul său.

Concursul care a atras peste 1.700 de candidaturi din întreaga lume are drept scop stimularea locuirii în Eisenhüttenstadt, un oraș planificat în stil sovietic la granița cu Polonia, lângă Berlin, care a fost construit în jurul unei fabrici de oțel, în urma celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Noi înșine am fost foarte surprinși de amploarea pe care a avut-o proiectul nostru Probewohnen (locuire de probă)”, a declarat joi Julia Basan, responsabila municipală pentru dezvoltare economică care a condus campania.

Ea a spus că cei care s-au înscris în competiție începând din luna mai au avut „motive foarte diverse”, inclusiv un bărbat străin care a spus pur și simplu că „voia să se căsătorească cu o femeie germană”. Dar majoritatea au fost „candidaturi foarte realiste”, a spus Basan.

Câștigătorii

Cei doi câștigători, ambii profesioniști germani, se vor muta în septembrie în apartamente spațioase și mobilate din centrul orașului și vor beneficia de un program de orientare.

Melanie Henniger, o consultantă IT în vârstă de 49 de ani, care se autodescrie drept „mamă cu cuibul gol” și locuiește în orașul Bremen, din nord-vestul țării, a declarat că a crescut în apropierea orașului Frankfurt an der Oder și că este interesată să se întoarcă la rădăcinile sale estice.

„Este o ocazie excelentă de a cunoaște din nou regiunea, pentru că altfel nu aș avea nicio șansă, deoarece nu mai cunosc pe nimeni acolo”, a spus ea. „În cel mai bun caz, pot să mă stabilesc din nou acolo”, a spus ea.

Celălalt candidat selectat, Jonas Brander, în vârstă de 39 de ani, este un regizor din Berlin care lucrează la un documentar despre Eisenhüttenstadt.

„Sunt foarte interesat de oraș și de oamenii lui și vreau să mă apropii foarte mult de viața de acolo în munca mea”, a spus Brander, adăugând că a fost atras de „istoria vie” a orașului.

Istoria orașului

Eisenhüttenstadt, care sărbătorește 75 de ani de la înființare, a fost primul oraș fondat – în Germania de Est sau de Vest – după perioada nazistă. A fost construit după un model socialist conceput pentru a îmbina viața profesională și cea de familie.

Însă anii care au urmat reunificării naționale din 1990 au fost grei pentru oraș, care are acum mai puțin de jumătate din cei 53.000 de locuitori pe care îi număra înainte de căderea Zidului Berlinului.

Scăderea și îmbătrânirea populației au agravat lipsa de forță de muncă calificată pentru industria locală, ceea ce, potrivit economiștilor, poate duce cu ușurință la o spirală a declinului.

„Suntem pur și simplu încântați”

Chiar sentimentul palpabil de declin este cel care, printre altele, a stimulat sprijinul pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, care a obținut aproape 40% din voturile locale la alegerile generale din februarie.

Forța partidului anti-migrație și anti-islam, vizibilă în multe regiuni din estul Germaniei, este adesea citată ca un factor de descurajare pentru noii rezidenți, în special pentru persoanele cu înaltă calificare din străinătate.

Cu toate acestea, Basan a afirmat că programul a permis orașului Eisenhüttenstadt să se prezinte în cea mai bună lumină, promovând locuințele neoclasice renovate și accesibile, împrejurimile verzi perfecte pentru înot și ciclism, precum și numeroasele oportunități de îngrijire a copiilor și de muncă.

„Am avut chiar și o familie, dintr-o altă țară europeană, care a auzit de noi prin programul Probewohnen și se mută aici din proprie inițiativă. Au semnat deja un contract de muncă cu o companie locală”, a spus ea.

„Au făcut totul singuri și noi suntem pur și simplu încântați”, a adăugat Basan.