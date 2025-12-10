Un congresman american solicită oficial retragerea SUA din NATO. „Să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, spune el

Congresmanul american Thomas Massie a propus oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

„NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, a declarat Thomas Massie

„NATO a fost creat pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste treizeci de ani. De atunci, participarea SUA a costat contribuabilii trilioane de dolari și continuă să prezinte riscul implicării SUA în războaie externe. Constituția noastră nu a autorizat implicarea permanentă în relații externe, lucru împotriva căruia ne-au avertizat în mod explicit Părinții noștri fondatori. America nu ar trebui să fie pătura de securitate a lumii – mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare”, spune congresmanul.

El a solicitat oficial președintelui Trump să notifice oficial NATO cu privire la retragerea SUA în temeiul articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord.

„Scopul inițial al NATO din timpul Războiului Rece nu se mai aliniază cu interesele actuale de securitate națională ale SUA”, spune el, adăugând că „membrii europeni ai NATO au o capacitate economică și militară adecvată pentru a-și asigura propria apărare”.

Senatorul Mike Lee (republican din Utah) a introdus în Senatul Statelor Unite proiectul de lege conex, S.2174, se mai arată în comunicatul lui Thomas Massie .

Donald Trump a amenințat sau a sugerat în repetate rânduri ideea ca Statele Unite să părăsească NATO, dar nu a retras efectiv țara și nu există niciun plan clar și formal înregistrat care să fi ajuns la punctul notificării legale a ieșirii. Reportajele publice și analizele experților descriu abordarea sa mai degrabă ca o utilizare a amenințării retragerii ca pârghie pentru a-i împinge pe aliați să cheltuiască mai mult pe apărare decât ca o decizie complet elaborată și executată de a părăsi alianța.

Ce a spus și a semnalat Trump

Trump a pus la îndoială în repetate rânduri valoarea NATO, a numit-o „învechită” la începutul carierei sale politice și a reflectat deschis asupra faptului de a nu apăra aliații care nu îndeplinesc obiectivele de cheltuieli, ceea ce mulți observatori interpretează ca un semnal al disponibilității de a se retrage din alianță. Există, de asemenea, rapoarte conform cărora guvernele europene au pregătit planuri de contingență în cazul în care SUA ar decide să părăsească NATO sau să își degradeze drastic rolul, tocmai pentru că retorica sa despre retragere a fost luată în serios ca un risc.

Constrângeri juridice și politice

În același timp, legislația internă americană îngreunează acum o ieșire efectivă: Congresul a introdus prevederi în legislația privind apărarea care impun aprobarea Senatului pentru orice retragere din NATO, limitând capacitatea președintelui de a retrage unilateral SUA

Textul Actului NATO este disponibil la acest link .