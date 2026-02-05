Un consilier al lui Bolojan compară atacurile PSD cu „rachetele sol-sol”. „În 2028 o să fim cu toții istorie dacă nu înțelegem riscul curentului izolaționist”

Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat, la Europa FM, că PSD este dimineața la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, comparând atacurile social-democraților la adresa premierului cu „rachete sol-sol” care cresc costurile de finanțare ale României. Fostul europarlamentar a spus că, după alegerile din 2028, politicienii pro-europeni vor fi istorie dacă nu înțeleg riscul creșterii curentului „izolaționist” în România.

„De fiecare dată când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei de guvernare, costurile împrumuturilor României cresc. Deci, toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar. Nu mai avem timp şi nici nu mai avem spaţiu nici economic şi nici politic pentru astfel de comportamente, aşa că eu mi-aş dori să fie mai puţine rachete şi mai multă muncă”, a declarat Vlad Gheorghe, citat de News.ro.

„Dacă eram toți atât de buni, AUR nu avea 46%”

El a comentat şi prestaţia prezidenţială, arătând că întotdeauna e loc de mai bine.

„Eu cred că întotdeauna e loc de mai bine şi cred, din nou, că în ceea ce priveşte echipa, lucrurile fără îndoială pot fi îmbunătăţite, dar asta mă priveşte şi pe mine. Sunt sigur că sunt tot timpul oameni mai buni decât mine, care pot să facă mai bine ceea ce fac eu, dar poate că nu s-au întâlnit toate condiţiile. Deci da, se poate lucra, dar asta este o chestie valabilă şi pentru echipa de acum şi de la Palatul Victoria. În general, dacă eram toţi atât de buni, AUR nu avea 46%. Deci eu zic că toţi avem de lucrat la ceea ce facem şi cred că cu toţii dezamăgim, într-o măsură sau alta”, a precizat el.

Întrebat dacă Ilie Bolojan are capacitatea să reziste în funcție până la rotația premierilor între PNL și PSD, Vlad Gheorghe a răspuns afirmativ, chiar dacă sunt lucruri întârziate față de programul fixat anterior.

„Cred că i-au numărat zilele din vara trecută, dacă nu mă înşel, şi la un moment dat era ziua şi moţiunea şi plecarea. Inclusiv ieri încercau să dea pe surse, dacă nu mă înşel, că îşi dă demisia. Deci, sunt sigur că domnul Bolojan s-a obişnuit, mai ales că ne-am obişnuit şi noi deja cu fake news-urile astea”, a afirmat Gheorghe.

Întrebat dacă în 2028, Ilie Bolojan va face istorie sau va fi istorie, Vlad Gheorghe a răspuns: „În 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii. A depăşit 40%, din păcate se menţine peste 40%. Dacă noi toţi, politicienii din zona asta pro-europeană, nu înţelegem chestia asta, o să fim toţi istorie, nu numai domnul Bolojan”.

Cine este Vlad Gheorghe

Premierul Ilie Bolojan a semnat, pe 30 ianuarie, o decizie de prim-ministru prin care îl desemnează în calitate de consilier onorific pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe.

„Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitatea domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, se spune în decizia semnată de Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Vlad Gheorghe a fost eurparlamentar în perioada 2020-2024 din partea USR, obținând mandatul ca urmare a demisiei din Parlamentul European a lui Clotilde Armand care a devenit primar al Sectorului 1 în anul 2020.

În februarie 2024 a demisionat din USR acuzând conducerea partidului că a transformat formațiunea „într-un PSD mai mic”. La alegerile europarlamentare din iunie 2024 a candidat ca independent pentru un nou mandat la Bruxelles, însă fără succes.

Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura și la alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, pentru postul de primar general al Capitalei. Cu cinci zile înainte de scrutin, și-a anunțat retragerea din cursă și susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Gheorghe a invocat atunci riscul ca primăria să fie câștigată de Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

„Vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Captialei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, spunea atunci Vlad Gheorghe.