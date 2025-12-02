LIVE VIDEO Vlad Gheorghe se retrage pe ultima sută de metri din cursa pentru Primăria Capitalei. Anunțul făcut acum împreună cu candidatul pe care îl susține

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, considerat un candidat apropiat de preşedintele Nicuşor Dan, a anunțat marți dimineață că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu.

09:48

Vlad Gheorghe și-a confirmat retragerea, într-o declarație de presă susținută în fața sediului Primăriei Capitalei, alături de Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei.

„Asta este lucrul calculat, uitându-ne pe cifre și lucrul responsabil pentru București”, a declarat Gheorghe.

„Îl susțin pe domnul Ciucu. Și îi rog pe toți cei care mă susțin să-l voteze pe dânsul și îi cer lui Drulă, în al 12-lea ceas, să vină alături de noi și să-ș susțină și el pe Ciucu”, a mai spus acesta.

Ciprian Ciucu a declarat să „o astfel de susținere este binevenită” și a făcut un apel către Cătălin Drulă.

„Campania (n.r. lui Drulă) este extrem de negativă, care dezbină, noi dăm un sens de unitae, al centrului-dreapta și împreună și alți parteneri politici. Apelul meu către candidatului USR este să nu mai dezbine, să ducă o campanie pozitivă. Îi mulțumesc lui Vlad și sunt convins că vom merge împreună la victorie”.

„Noi trebuie să stăm uniți, nu dezbinați, așa cum stă candidatul de pe locul patru, de la USR, și face rău pe termen lung”, a mai spus Ciucu.

„Nu fac apel la retragerea lui Drulă, fac apel la responsabilitate, la o campanie de centru”, a mai declarat Ciucu.

”Eu fac apel la tot electoralul european să mă susțină. Eu am fost primul care a făcut apel la dezbatere într-o formulă de 5, astfel să intre și Drulă. Nu vad oportună o dezbatere a electoralului de centru-dreapta, pentru că toată lumea ar avea de pierdut. Îi știu agresivitate. O astfel de dezbatere ar dezbina și mai mult. Dânsul este pe locul patru și face apel doar la mine să merg la dezbateri, nu și la Băluță. toate aceste atacuri dus la o dezbinare. Ce rost are o dezbatere când este pe locul patru? În locul să-și vadă de propria campanie, aruncă cu pierde în cei care sunt pe primele locuri pe aceste culoar”.

„După ce m-a jignit, nu și-a cerut scuze, de ce să mă duc la dezbatere? Să mă jignească în continuare?”, a mai spus Ciucu despre Drulă.

Anunțul de retragere, care vine cu doar câteva zile înainte de alegerile programate pe 7 decembrie, va fi făcut marți la ora 09:30 în fața sediului Primăriei Capitalei, potrivit surselor politice citate.

Vlad Gheorghe își va anunța sprijinul pentru Ciprian Ciucu (PNL).

Informația privind retragerea lui Vlad Gheorghe a fost publicată prima oară de G4Media.

Potrivit celui mai recent sondaj AtlasIntel, publicat luni de HotNews, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Vlad Gheorghe, care a intrat în cursă drept candidat independent, este cotat în acest sondaj cu doar 0,9% din opțiunile electoralului.

Cercetarea AtlasIntel a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

În precedentul sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 12-14 noiembrie, Vlad Gheorghe era cotat cu 2,6%.

Vlad Gheorghe le-a cerut candidaților de dreapta să susțină un singur candidat

Pe 28 noiembrie, Vlad Gheorghe a publicat un sondaj, realizat de casa de sondare CIRA, care arăta, la acel moment, că primul în intenția de vot pentru București era Daniel Băluță – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR).

Sondajul CIRA a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie și a avut 1.182 de respondenți, prin recrutare digitală aleatorie (online).

Candidatul USR în sondajul făcut de CIRA, Cătălin Drulă, era cotat pe locul patru, cu 18%. Pe locul 5, cu câte 5 procente, apăreau doi candidați: Ana Ciceală (SENS) și apoi cel care a publicat acest sondaj – Vlad Gheorghe (independent).

După publicarea acelui sondaj, Vlad Gheorghe i-a chemat pe „candidații reformiști/de dreapta la discuții”: „Dacă nu ne așezăm la aceeași masă, există un risc major ca PSD sau AUR să pună mâna pe Capitală. Dacă se întâmplă asta, suntem toți vinovați”.

„Propun să decidem împreună, cu toate datele în față, cine are cele mai mari șanse și pe acela să-l susținem cu toții. Poate fi baza unei mari alianțe reformiste pentru 2028 – altfel riscăm să lăsăm Bucureștiul și România pe mâna extremelor”, a transmis Vlad Gheorghe.

Șansele candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei au variat în ultimele luni, de la sondaj la sondaj.

Sondajul AtlasIntel, din 17 noiembrie, realizat pentru HotNews.ro, arăta că Ciprian Ciucu se află pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei cu 19,2%, dar avansul față de contracandidații săi era în marja de eroare.

Dintre marile sondaje publicate până acum și centralizate de HotNews, Ciucu apărea pe prima poziție în două dintre cercetările sociologice, în timp ce într-un sondaj Avangarde din august Ciucu se afla la egalitate cu Daniel Băluță.

În urmă cu câteva zile, și fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a anunțat că formațiunea sa, Forța Dreptei, îl susţine pe Ciprian Ciucu în campania pentru Primăria Capitalei. Orban a susținut că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria Bucureștiului şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către „caracatiţa PSD”.

Cine este Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe este prima persoană care i-a cerut public lui Nicuşor Dan să-şi asume o candidatură la preşedinţie, imediat după anularea alegerilor. El l-a sprijinit pe preşedintele României în campania sa pentru alegerile din 19 mai.

Vlad Gheorghe şi-a început cariera politică în USR, unde a fost, între anii 2017-2020, consilier juridic al partidului la Camera Deputaților. El a fost ales europarlamentar pe listele USRPLUS în mandatul 2020-2024, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a demisionat după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR în februarie 2024.

Ulterior, a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, însă nu a reușit să trecă pragul necesar de 3%. A anunţat atunci că va candida pentru un loc de parlamentar la alegerile din 1 decembrie 2024 şi a fondat partidul DREPT. Însă nici formațiunea sa nu a reuşit să intre în Parlamentul României, după ce a obţinut un scor de puțin peste un procent, atât la Camera Deputaților, cât şi la Senat.

Prezent în studioul HotNews pe 20 noiembrie, Vlad Gheorghe a acuzat presiuni din partea partidelor din coaliţia guvernamentală.

„Inclusiv astăzi am primit solicitare ca să zic așa, cu haide să vedem cum facem, haide, retrage-te. Poate să mă dea cum vrea ei, la 0 la sută, la 35 la sută, eu știu foarte bine că nu e despre mine. Lumea votează sau nu votează în funcție de idei”, a spus fostul europarlamentar, la acel moment.