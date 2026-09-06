Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu

Un lider local AUR din județul Vaslui, supărat că o fabrică de mobilă nu a vrut să îl primescă în vizită pe fostul candidat la președinție, îndeamnă oamenii să nu mai cumpere produse de la firma vasluiană.

„Ați ales să nu îl primiți. Noi putem alege să nu cumpărăm de la Marcomovas. Eu aleg să nu mai cumpăr de la această firmă. Fiecare este liber să decidă. Fără ură. Fără jigniri. O alegere de consum”, a fost îndemnul lui Constantin Nicolae.

El este consilier local AUR și liderul filialei locale în orașul Murgeni, cu o populație de aproape 7.000 de locuitori, din judetul Vaslui.

„Este dreptul unei firme private să decidă cine îi trece pragul și nu contest acest drept. Dar libertatea de a alege funcționează în ambele sensuri. Și eu, ca simplu cetățean și consumator, am dreptul să aleg unde îmi cheltuiesc banii”, și-a motivat el demersul.

Consilierul AUR a pus la îndoială că refuzul venit din partea Marcomovas a fost dat după consultarea salariaților.

„Nu am nimic împotriva oamenilor care muncesc acolo și nu îndemn pe nimeni la ură, jigniri sau amenințări. Respect munca fiecărui angajat. Mi-aș dori însă să știm un lucru: când s-a spus public că «întreg colectivul» nu dorește această vizită, au fost într-adevăr consultați toți angajații sau a fost decizia conducerii?”, a mai scris Nicolae, îndemnând oamenii să decidă dacă vor boicota fabrica de mobilă.

Mesajul lui Nicolae de pe Facebook a stârnit mii de reacții și comentarii. Unii comentatori au atras atenția că se sugerează boicotarea unei afaceri românești în condițiile în care Georgescu a pledat pentru susținerea producătorilor locali.

Înainte de a merge sâmbătă Călin Georgescu în județul Vaslui, fabrica de mobilă Marcomovas din Vaslui a anunțat pe rețelele sociale și în presa locală că nici conducerea, nici colectivul „nu este de acord cu vizita” fostului candidat la scrutinul prezidențial din 2024.

Cine este Constantin Nicolae

Constantin Nicolae este șeful organizației orășenești AUR din Murgeni, fiind ales consilier local în 2024. A participat și la Primărie, însă s-a clasat pe locul 3, după candidații PSD și PNL.

Conform celei mai recente declarații de avere, datată 2024, Nicolae niciun venit în anul precedent. Nici pentru cineva din familia sa nu a declarat venituri.

Deține împreună cu soția o casă de locuit de 350 mp, cumpărată în 2019, în localitatea Murgeni și are trei mașini: două BMW-uri seria 5 și un Mercedes Sprinter.

Conform aceluiași document, nu are datorii sau împrumuturi acordate.

În vara anului trecut, publicația locală Vremea Nouă scria că Nicolae, liderul politic al romilor din comunitate, avea datorii la bugetul local pentru neplata impozitelor pentru mașini în valoare de 75.000 de lei.

În plus, figura cu amenzi neplătite în cuantum de 30.000 de lei. Și la impozitul pentru clădiri figura cu datorii mari în trecut. În 2025, avea o restanță de 1.300 de lei, potrivit Vremea Nouă.