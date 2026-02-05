Un controlor de tren a fost omorât de un călător pe care l-a prins fără bilet, în Germania

Un conductor de tren a murit miercuri după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, în landul Renania-Palatinat, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn, transmite AFP.

Incidentul a avut loc luni, la Landstuhl, lângă orașul Kaiserslautern. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după ce l-a prins că nu avea bilet.

El a murit miercuri din cauza rănilor suferite, potrivit Deutsche Bahn.

Potrivit presei germane, citată de Daily Sabah, controlorul, de origine turcă, a fost atacat de un cetățean grec în vârstă de 26 de ani, care făcea parte dintr-un grup de patru pasageri care călătoreau fără bilete valabile. Atacatorul l-a lovit pe controlor cu atâta forță încât acesta s-a prăbușit la podea, iar ofițerii de poliție, care au sosit 10 minute mai târziu, l-au resuscitat înainte ca echipele de urgență să preia controlul.

„Aceasta este o zi neagră pentru toți lucrătorii feroviari din țară”, a subliniat directoarea companiei, Evelyn Palla, denunțând numărul tot mai mare de acte de violență care vizează personalul.

Sindicatul feroviar EVG, la rândul său, a cerut prezența personalului de securitate la bordul trenurilor.

Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, a informat Parchetul.