Fiul lui Ilie Dumitrescu, depistat pozitiv pentru cocaină după ce a provocat un accident grav

Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de polițiști din București, după ce ar fi provocat un accident în Primăverii, apoi ar fi fugit | Sursa foto: Toto Dumitrescu/Instangram

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție, scrie Golazo.ro.

Copilul fostului mare fotbalist a fost implicat într-un accident rutier în București și a plecat de la locul faptei.

Fiul fostului fotbalist a fost găsit la 48 de ore de la producerea accidentului, în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui.

Toto Dumitrescu a fost reținut de poliție

După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost săltat de poliție a fost supus unui drug-test, care ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină, scrie observatornews.ro. Rezultatele definitive vor fi stabilite în urma unui test de sânge efectuat și analizat de Institutul Național de Medicină Legală.

Actorul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.