Un cunoscut cardiolog român spune când vor avea acces pacienții la ecografe cu inteligență artificială, care pot „vedea” o structură a inimii foarte greu de evaluat

DROID-RV poate estima dimensiunea ventriculului drept cu o marjă de eroare de aproximativ 3 milimetri și poate identifica o funcție redusă cu o precizie ridicată, având potențialul de a îmbunătăți evaluările prin ecografie cardiacă, conform unui studiu publicat în Nature.

Un nou model de inteligență artificială, numit DROID-RV, a fost dezvoltat de cercetătorii de la Mass General Brigham Heart and Vascular Institute, un centru medical de excelență din Boston, Statele Unite.

Reprezentanții Mass General Brigham Heart and Vascular Institute au arătat că ventriculele drepte identificate de acest model AI ca fiind dilatate au prezentat un risc de deces de două ori mai mare în decurs de 5 ani, comparativ cu cazurile în care dimensiunea ventriculului drept a fost evaluată ca fiind normală.

Ioana Daha, medic primar cardiolog și cadru didactic la catedra de Cardiologie a UMF „Carol Davila” din București

Predicțiile oferite de DROID-RV au fost asociate cu insuficiența cardiacă, fibrilația atrială și riscul de mortalitate.

Și ecografele de ultimă generație din unele spitale din România sunt dotate cu tehnologie AI

Multe dintre spitalele mari din București și din țară sunt dotate cu aparate ecograf ultraperformante, care au înglobată tehnologie bazată pe inteligența artificială, spune dr. Ioana Daha, medic primar cardiolog și cadru didactic la catedra de Cardiologie a UMF „Carol Davila” din București, într-un dialog cu HotNews.

„Tehnologia bazată pe AI permite automatizarea măsurătorilor de rutină, poate să atragă atenția acolo unde sunt modificări pentru ca medicul să se poată uita mai în detaliu și poate să ajute la detectarea unor boli cardiovasculare. Poate să crească acuratețea, să scurteze durata examinării și permite evaluarea unor parametri complecși. Poate genera un raport automat al examinării, care să fie validat de către medic”, explică dr. Ioana Daha, în dialogul cu HotNews, rolul inteligenței artificiale.

Ioana Daha: „Viitorul medicinei este strâns legat de AI”

Chiar dacă, în general, toate ecografele de ultimă generație au înglobate tehnologii bazate pe AI, modelul de inteligență artificială numit DROID-RV este, deocamdată, unul în teste, care nu a intrat în practica de zi cu zi, mai spune dr. Ioana Daha: „Nu am cunoștință ca el să fie folosit, în acest moment, undeva în România.”

În Romania există, în schimb, ecografe dotate cu tehnologie AI de evaluare a ventriculului drept, dar este vorba despre o altă tehnologie decât cea aflată acum în teste, mai spune medicul cardiolog, în dialogul cu HotNews.

Viitorul medicinei, consideră dr. Ioana Daha, „este strâns legat de tehnologia AI. „Inteligența artificială va fi folosită pe scară largă pentru ajutor în stabilirea diagnosticului, pentru scurtarea timpului de examinare. Deja începe să devină ubicuă.”

Evaluare de înaltă precizie a funcției ventriculului drept

Peste tot în lume, Inteligența artificială începe să ajute medicii să depisteze mai ușor problemele inimii.

Modelul de inteligență artificială numit DROID-RV, dezvoltat la Boston, are potențialul de a îmbunătăți acuratețea ecografiilor cardiace în special pentru ventricului drept al inimii și ar putea ajuta medicii să interpreteze mai rapid ecografiile, să semnaleze rezultatele anormale și să identifice pacienții care necesită investigații suplimentare prin RMN, scrie Medical News Today.

Cercetătorii au descris capacitatea DROID-RV de a identifica funcția redusă a ventriculului drept cu o „precizie ridicată”.

Rezultatele sunt promițătoare, mai ales dacă ținem cont că ventriculul drept este una dintre structurile inimii cel mai dificil de evaluat printr-o ecocardiografie obișnuită, și au fost publicate, recent, și în prestigioasa revistă Nature.

Într-un comunicat de presă, autorii principali ai studiului, Mostafa Al-Alusi și Patrick Ellinor, au explicat beneficiile potențiale ale DROID-RV în practica clinică reală.

„Instrumente precum DROID-RV pot ajuta specialiștii în ecocardiografie să interpreteze mai rapid ecocardiografiile, oferind măsurători preliminare și semnalând examinările anormale care necesită o analiză mai atentă”, au declarat Mostafa Al-Alusi și Patrick Ellinor, autorii studiului.

„Acestea ar putea, de asemenea, să ajute la identificarea pacienților care ar putea beneficia de investigații suplimentare prin rezonanță magnetică (RMN) – o metodă mai costisitoare – pentru o caracterizare mai precisă a ventriculului drept. Acest lucru este util în special în situațiile în care aparatele RMN sau specialiștii în interpretarea acestor imagini sunt puțini, ori în contexte clinice acute, unde este necesară o evaluare imediată”, au adăugat aceștia.

Testat pe mii de pacienți

Modelul de inteligență artificială DROID-RV a fost „antrenat” folosind peste 380.000 de secvențe video din ecocardiografii, provenite de la aproximativ 17.000 de pacienți.

Ulterior, autorii studiului l-au testat pe 9.100 de pacienți din Statele Unite, precum și pe un set de date independent, cuprinzând 831 de pacienți dintr-un spital din Ungaria.

Comparând predicțiile modelului cu dosarele medicale din setul de date utilizat pentru testare, cercetătorii au putut stabili cât de bine poate modelul să evalueze funcția ventriculului drept și dacă predicțiile au avut vreo legătură cu evoluția ulterioară a stării de sănătate a pacienților.

Dr. Paul Drury: „O metodă ieftină și larg accesibilă”

Publicația Medical News Today a discutat cu dr. Paul Drury, medic cardiolog și director medical asociat al Departamentului de Electrofiziologie din cadrul Memorial Care Saddleback Medical Center din California despre importanța evaluării ventriculului drept.

„În prezent, RMN-ul cardiac reprezintă standardul de aur pentru evaluarea ventriculului drept. Totuși, această investigație este costisitoare și nu este disponibilă pe scară largă. Ecocardiografia, în schimb, este o metodă ieftină și larg accesibilă”, a explicat acesta.

Dr. Paul Drury a arătat și de ce ventriculul drept este „foarte dificil de vizualizat în cadrul unei ecocardiografii de rutină. Acest lucru se datorează formei sale complexe, de semilună, și localizării sale anterioare în cutia toracică, imediat în spatele sternului.”

„Dilatarea ventriculului drept și insuficiența ventriculară dreaptă (funcția diminuată) sunt asociate cu morbiditatea și mortalitatea de cauză cardiacă”, spune specialistul. „Prin urmare, este importantă existența unor metode alternative pentru măsurarea dimensiunilor și a funcției ventriculului drept.”

„O precizie de 3 mm este excelentă pentru măsurarea dimensiunilor cavităților cardiace, inclusiv a ventriculului drept, pe baza unei ecocardiografii. Acest nivel este acceptabil pentru practica clinică”, a mai explicat el.

Predicții asociate cu insuficiența cardiacă, fibrilația atrială și riscul de deces

DROID-RV a reușit să prezică dacă o dimensiune mai mare a ventriculului drept sau o funcție mai slabă a acestuia sunt asociate cu insuficiența cardiacă sau cu fibrilația atrială.

Modelul de inteligență artificială a putut, de asemenea, să anticipeze posibile asocieri cu mortalitatea.

Conform autorilor studiului, ventriculele drepte identificate ca fiind dilatate au prezentat un risc de deces de două ori mai mare în decurs de 5 ani, comparativ cu cazurile în care dimensiunea ventriculului drept a fost evaluată ca fiind normală.

Chiar și după luarea în considerare a unor factori precum vârsta, sexul și funcția ventriculului stâng, cercetătorii au continuat să observe o asociere între predicțiile modelului și apariția ulterioară a bolilor cardiovasculare.

Viitorul

„Acest lucru nu este surprinzător”, explică dr. Paul Drury. „Există multiple cauze care duc la mărirea și insuficiența ventriculului drept. Printre cele mai frecvente se numără insuficiența cardiacă stângă, bolile pulmonare cronice, apneea obstructivă în somn și hipertensiunea pulmonară.”

„Toate aceste afecțiuni cronice, mai ales dacă rămân netratate, pot duce la fibrilație atrială, insuficiență cardiacă și, ulterior, la deces”, a adăugat el.

DROID-RV nu este utilizat, în prezent, în cadrul ecografiilor cardiace de rutină, însă autorii studiului sunt optimiști că, în viitor, „am putea folosi asemenea instrumente nu doar pentru a reproduce măsurătorile ecocardiografice, ci și pentru a prezice mai eficient apariția viitoare a bolilor cardiovasculare”.

Cauza numărul 1 de deces în România și în lume

Bolile cardiovasculare reprezintă cauza numărul 1 de deces atât în România, cât și în întreaga lume. Diferența este că, în țara noastră, numărul deceselor provocate de ele este de două ori și jumătate mai mare decât media Uniunii Europene.

Peste 150.000 de români au murit în anul 2025 din cauza bolilor cardiovasculare de 2,5 ori mai mulți decât media europeană. În schimb, anul trecut s-au născut doar 145.000 de copii, conform datelor Institutului Național de Statistică.

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