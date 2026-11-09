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Actualitate

Un cunoscut cardiolog român spune când vor avea acces pacienții la ecografe cu inteligență artificială, care pot „vedea” o structură a inimii foarte greu de evaluat

Alina Neagu
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Un nou model de inteligență artificială, numit DROID-RV, a fost dezvoltat de cercetătorii de la Mass General Brigham Heart and Vascular Institute, un centru medical de excelență din Boston, Statele Unite.  

  • DROID-RV estimează cu precizie dimensiunea și funcția ventriculului drept, una dintre structurile inimii cel mai dificil de evaluat printr-o ecocardiografie obișnuită și unde problemele pot duce la deces. 
  • HotNews a discutat cu Ioana Daha, medic primar cardiolog și cadru didactic la catedra de Cardiologie a UMF „Carol Davila” din București.

DROID-RV poate estima dimensiunea ventriculului drept cu o marjă de eroare de aproximativ 3 milimetri și poate identifica o funcție redusă cu o precizie ridicată, având potențialul de a îmbunătăți evaluările prin ecografie cardiacă, conform unui studiu publicat în Nature. 