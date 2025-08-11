Cinci jurnaliști Al Jazeera, inclusiv un cunoscut corespondent, uciși într-un atac israelian în Gaza / Aproape 200 de ziariști omorâți de la începutul conflictului

Israelul l-a acuzat pe Anas al-Sharif că este membru Hamas, un lucru respins de organizațiile pentru apărarea drepturilor jurnaliștilor. Cel puțin 186 de jurnaliști au fost uciși în conflictul din Gaza, potrivit statisticilor Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, scriu Reuters și AFP.

Un jurnalist al postului Al Jazeera, care fusese anterior amenințat de Israel, a fost ucis împreună cu patru colegi într-un atac aerian al armatei israeliene.

Anas al-Sharif, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai Al Jazeera din Gaza, a fost ucis duminică seara în timp ce se afla într-un cort destinat jurnaliștilor, în afara spitalului al-Shifa din orașul Gaza.

În total, șapte persoane au fost ucise în atac, printre care al-Sharif, corespondentul Al Jazeera Mohammed Qreiqeh și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa, potrivit postului de televiziune cu sediul în Qatar.

Acuzațiile Israelului, răspunsul Al Jazeera

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au revendicat atacul, susținând că reporterul „era liderul unei celule teroriste din organizația teroristă Hamas și a fost responsabil de lansarea de atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și a forțelor IDF”.

Armata a susținut că are dovezi sub formă de informații și documente găsite în Gaza, dar organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au afirmat că jurnalistul a fost ținta atacului din cauza reportajelor sale de pe frontul războiului din Gaza și că afirmația Israelului nu este susținută de dovezi.

Televiziunea Al Jazeera a spus că al-Sharif a fost „unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza” și a declarat că atacul este „o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile în anticiparea ocupării Gazei”.

Luna trecută, purtătorul de cuvânt al IDF, Avichai Adraee, a distribuit un videoclip cu al-Sharif pe X și l-a acuzat pe jurnalist că este membru al aripii militare a Hamas.

La momentul respectiv, raportoarea specială a ONU pentru libertatea de exprimare, Irene Khan, a calificat acuzația drept „nefondată” și „un atac flagrant asupra jurnaliștilor”.

„Cei responsabili pentru aceste crime trebuie trași la răspundere”

În iulie, al-Sharif a declarat Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) că trăia cu „sentimentul că ar putea fi atacat și ucis în orice moment”.

CPJ a reacționat cu „consternare” după atac.

„Obiceiul Israelului de a eticheta jurnaliștii drept militanți fără a furniza dovezi credibile ridică semne de întrebare serioase cu privire la intențiile sale și respectul pentru libertatea presei”, a declarat Sara Qudah, directoarea regională a CPJ.

„Jurnaliștii sunt civili și nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor. Cei responsabili pentru aceste crime trebuie trași la răspundere”, a adăugat ea.

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a condamnat de asemenea ceea ce a descris drept o „crimă sângeroasă”.

Ultimul mesaj al lui al-Sharif

În ianuarie anul acesta, după încetarea focului între Hamas și Israel, al-Sharif a atras atenția generală când, în timpul unei transmisiuni în direct, și-a scos vesta antiglonț în timp ce era înconjurat de zeci de locuitori din Gaza care sărbătoreau încetarea temporară a ostilităților.

Cu câteva minute înainte de moartea sa, al-Sharif a postat pe X: „Ultima oră: Un bombardament israelian intens și concentrat, folosind „centuri de foc”, lovește zonele estice și sudice ale orașului Gaza.”

Într-un mesaj final, despre care Al Jazeera a spus că a fost scris pe 6 aprilie și care a fost postat pe contul lui al-Sharif de pe X după moartea sa, reporterul a spus că „a trăit durerea în toate detaliile ei, a gustat suferința și pierderea de multe ori, dar nu a ezitat niciodată să transmită adevărul așa cum este, fără distorsiuni sau falsificări”.

„Allah poate fi martor împotriva celor care au tăcut, a celor care au acceptat uciderea noastră, a celor care ne-au sufocat respirația și ale căror inimi au rămas nepăsătoare în fața rămășițelor împrăștiate ale copiilor și femeilor noastre, fără a face nimic pentru a opri masacrul cu care poporul nostru se confruntă de mai bine de un an și jumătate”, a continuat el.

Al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, era căsătorit și avea doi copii mici. Tatăl său a fost ucis într-un atac israelian asupra casei familiei din tabăra de refugiați Jabalia din orașul Gaza, în decembrie 2023.

La acea vreme, al-Sharif a declarat că va continua să relateze și a refuzat să părăsească nordul Gazei.

Aproape 200 de jurnaliști uciși în Gaza

Israelul a ucis mai mulți jurnaliști Al Jazeera și membri ai familiilor lor. Printre aceștia: Hossam Shabat, ucis în martie, și Ismail al-Ghoul și cameramanul său Rami al-Rifi, uciși în august.

Soția, fiul, fiica și nepotul corespondentului șef Wael al Dahdouh au fost uciși în octombrie 2023, iar el însuși a fost rănit într-un atac care a avut loc câteva săptămâni mai târziu și în care a fost ucis cameramanul Al Jazeera Samer Abu Daqqa.

Israelul, care nu permite accesul jurnaliștilor străini în Gaza și care a luat în vizor reporterii locali, este acuzat că a ucis 237 de jurnaliști de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, potrivit biroului de presă al guvernului din Gaza.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat că cel puțin 186 de jurnaliști au fost uciși în conflictul din Gaza. Israelul neagă că ar fi luat în vizor în mod deliberat jurnaliștii.

„Îngrijorarea profundă” a instituțiilor media

Luna trecută, BBC și trei agenții de știri – Reuters, AP și AFP – au emis o declarație comună în care își exprimau „îngrijorarea profundă” pentru soarta jurnaliștilor din Fâșia Gaza, care nu mai reușesc să găsească mâncare pentru ei și familiile lor.

Trei jurnaliști independenți pe care BBC se bazează pentru reportajele sale au declarat că petrec frecvent zile întregi fără să mănânce, iar unul dintre ei a leșinat în timpul filmărilor.

Peste 100 de organizații umanitare internaționale au avertizat asupra riscului de foamete în masă în Gaza. Israelul, care controlează intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, a acuzat însă organizațiile caritabile că „servesc propaganda Hamas”.

Israelul a lansat actuala ofrensivă ca răspuns la atacul terorist condus de Hamas asupra sudului Israelului, pe 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Peste 61.000 de persoane au fost ucise în Gaza de la începutul operațiunii militare israeliene, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.