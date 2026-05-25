Un cunoscut realizator de radio și-a anunțat plecarea de la postul la care lucra de cinci ani

Mihai Dinu, realizatorul matinalului de weekend de la Europa FM, și-a anunțat plecarea de la post după cinci ani de colaborare. Jurnalistul și-a explicat decizia prin nevoia de odihnă și de timp cu familia, potrivit PaginadeMedia.

„Mi-am imaginat momentul ăsta cât mai târziu în timp, dar a venit. Momentul să închid microfonul la Europa FM”, a fost mesajul publicat de Mihai Dinu, duminică, pe Facebook.

Realizatorul emisiunii „Bună dimineața, Europa!”, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, spune că decizia vine după ani în care și-a început weekendurile în zori de zi, în studioul de radio.

„Hai să fim sinceri, trezitul la ora 5:00, weekend după weekend, este un efort care te consumă treptat. Sâmbăta şi duminica ar trebui să fie cu linişte, dar pentru mine au însemnat mereu lumina roşie din studio şi adrenalina matinală”, a scris Dinu.

Omul de radio Mihai Dinu (sursa foto: Facebook/Mihai Dinu)

Mihai Dinu a descris colaborarea cu Europa FM ca fiind plină de provocări și opinii divergente. El spune însă că tocmai aceste tensiuni constructive l-au ajutat să evolueze profesional.

La finalul mesajului, realizatorul le-a transmis mulțumiri ascultătorilor săi: „Şi-ţi mulţumesc ţie, omul de dincolo de aparat, îţi mulţumesc că ai venit cu mine până la radio, weekend de weekend, că ai parcurs drumul alături de mine, din bucătăria ta, de la volanul maşinii, din pat, din locuri pe care eu nu le-am văzut niciodată, dar în care eu am fost, cumva, prezent.”

Cu o experiență de peste trei decenii în radio, Mihai Dinu a activat de-a lungul timpului ca producător, realizator și director muzical. Înainte de a se alătura echipei Europa FM în mai 2021, acesta a coordonat departamentele muzicale ale unor posturi de referință precum RFI (1997-2007), Gold FM (2007-2010) și Radio Guerrilla (2010-2014).

Mesajul integral publicat de Mihai Dinu

„Mi-am imaginat momentul ăsta cât mai târziu în timp, dar a venit. Momentul să închid microfonul la Europa FM.

Sunt dimineţi care rămân cu tine, în care, înainte ca oraşul să se trezească, tu eşti deja acolo, cu căştile pe urechi şi cu gândul la omul de dincolo de aparat. În mai s-au împlinit cinci ani de astfel de dimineţi, de lumină roşie în studio şi de răsărituri împărţite cu ascultătorii, dar mai este şi luna despărţirii.

Este o concluzie a unei etape care a ocupat o bucată uriaşă din viaţa mea, o decizie luată undeva între dorinţa de a merge mai departe şi nevoia de a regăsi un ritm normal.

Hai să fim sinceri, trezitul la ora 5:00, weekend după weekend, este un efort care te consumă treptat. Sâmbăta şi duminica ar trebui să fie cu linişte, dar pentru mine au însemnat mereu lumina roşie din studio şi adrenalina matinală. Rutina ajunge să devină o parte din tine, numai că acum simt că am obosit şi că este timpul să recuperez orele astea lângă ai mei.

Anii petrecuţi aici au fost plini de provocări, am avut adesea viziuni diferite şi tocmai tensiunea asta ne-a ţinut treji. Adaptarea la idei contrastante şi ieşirea forţată dintr-o zonă călduţă au fost cele mai importante lecţii ale mele, iar frumuseţea parcursului a stat exact în efortul de a găsi armonie acolo unde lucrurile nu veneau de la sine.

Europa FM a fost un loc în care am putut face asta, un loc excepţional în care m-am simţit foarte bine şi care mi-a întregit cel mai mult experienţa de radio, tocmai pentru lucrul la un radio de tipul ăsta îmi lipsea. Mulţumesc, Radio Europa FM.

Şi-ţi mulţumesc ţie, omul de dincolo de aparat, îţi mulţumesc că ai venit cu mine până la radio, weekend de weekend, că ai parcurs drumul alături de mine, din bucătăria ta, de la volanul maşinii, din pat, din locuri pe care eu nu le-am văzut niciodată, dar în care eu am fost, cumva, prezent. Cei cinci ani ai noştri au fost, în esenţă, o conexiune, un dialog discret, un veritabil pas în doi. Prezenţa ta a dat sens fiecărui răsărit.

Am apăsat butonul de „Off” pentru ultima oară, am lăsat căştile pe masă şi mă retrag în liniştea dimineţilor de weekend fără alarmă. Mulţumesc pentru fiecare răsărit. Ne vedem prin lume.”

Sursa foto principală: Dreamstime.com