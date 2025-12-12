Un cunoscut regizor de la Hollywood a fost condamnat pentru că a dat un tun de milioane la Netflix. Trebuia să facă un serial, dar și-a luat cinci mașini Rolls Royce, un Ferrari și lenjerie de pat

Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru achiziții extravagante, scrie The Guardian.

Carl Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului 47 Ronin, cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost condamnat pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acuzații, potrivit documentelor judiciare și unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a spus că consideră verdictul greșit și că „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care se implică în dispute contractuale și creative cu binefăcătorii lor, în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume, și se trezesc acuzați de fraudă de către guvernul federal”.

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat intitulat White Horse, iar apoi i-a trimis încă 11 milioane de dolari după ce acesta a spus că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

Însă, în loc să investească banii în serial, Rinsch i-a transferat într-un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în câteva luni, potrivit procurorilor.

Apoi a investit fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un profit, însă Rinsch a depus banii în contul său bancar.

300.000 de dolari pe lenjerie de pat

Au urmat achiziții extravagante, potrivit procurorilor, Rinsch cumpărând cinci Rolls-Royce și un Ferrari, precum și ceasuri și haine în valoare de 652.000 de dolari. De asemenea, a cumpărat două saltele cu aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit încă 295.000 de dolari pe lenjerie de pat și așternuturi de lux. În plus, a folosit o parte din bani pentru a achita aproximativ 1,8 milioane de dolari din facturile de card de credit, au spus procurorii.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a terminat niciodată spectacolul. Data pronunțării sentinței este stabilită pentru luna aprilie.