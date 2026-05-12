Un cunoscut sociolog vorbește despre o „catastrofă sistemică” în scenariul unui guvern și premier tehnocrat

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, apreciază că un nou „experiment” cu un guvern tehnocrat ar duce AUR la peste 50% la următoarele alegeri parlamentare din 2028.

„45,6%. Acesta a fost scorul electoral obținut de PSD/Liviu Dragnea după doi ani și ceva de experiment cu premier și guvern tehnocrat (guvernul Cioloș) susținut cu sprijinul PSD, PNL și USR.

Oare cât va fi scorul AUR în 2028 după un eventual experiment cu guvern / premier tehnocrat instalat pentru următorii doi ani și jumătate, sprijinit cam de aceleași partide?”, spune Remus Ștefureac, într-un mesaj postat marți pe Facebook.

El spune că, la cum arată societatea în prezent, la tipul de clivaje și la genul de provocări economice-financiare uriașe cu costurile lor sociale enorme, „perfecte pentru formulele ultra-populiste”, estimarea sa este că AUR ar obține un scor de peste 50%.

„Ceea ce, ar fi o catastrofă sistemică, un dezastru pentru regimul democratic, pentru economia și prosperitatea acestei țări în contextul racordării unei mari părți a elitelor acestui partid la narațiunile anti-occidentale.

Spun anti-occidentale pentru ca, dincolo de discursul antieuropean radical al AUR, bănuiesc ca nu a uitat nimeni opoziția AUR față de rugamintea SUA adresată României de a găzdui avioane transport și radare. Cat despre patriotismul real, nu uitam nici blocarea legislației necesare Armatei Romaniei de a doborî drone agresoare rusești, nu?”, adaugă directorul INSCOP.

Nicușor Dan, despre varianta unui premier sau guvern tehnocrat: „Un scenariu care are șanse”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că sunt relativ puține variantele de guvern sprijinit de majoritate în Parlament, menționând că varianta unui premier tehnocrat este „un scenariu care are șanse”.

„Cu titlul general, solicitarea mea pe care o s-o am la toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ãsta este răspunsul general. Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt de variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente. Și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Despre varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format de tehnocrați, Nicușor Dan a spus: „Este un scenariu care are șanse”.

El a adăugat că are în minte variante de premieri tehnocrați, dar nu le-a avansat: „În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”.

Președintele a anunțat că va convoca joi sau luni consultările formale cu partidele pentru formarea noului guvern, precizând că îi va chema la discuții și pe reprezentanții AUR.