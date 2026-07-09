Un cuplu, condamnat în Polonia pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce informații trimiteau Moscovei

Un cuplu rus a fost condamnat la închisoare de un tribunal din Polonia pentru spionaj în beneficiul Rusiei, a anunţat joi Parchetul polonez, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Bărbatul, identificat drept Igor R., a fost condamnat de un tribunal din oraşul Sosnowiec (sudul Poloniei) pentru participare la o schemă de trimitere a unui colet-capcană printr-un serviciu de curierat.

Igor R. şi soţia sa, Irina, au fost găsiţi vinovaţi de furnizarea către serviciile secrete ruse a unor informaţii despre opozanţi ruşi ce trăiesc în Polonia, precum şi despre indivizi şi instituţii care îi ajută.

Bărbatul a primit o pedeapsă de şapte ani de închisoare, iar soţia sa una de trei ani de închisoare.

Autorităţile europene s-au aflat în alertă maximă legată de colete-capcană după ce o serie de explozii s-au produs în depozite ale unor companii de curierat din Marea Britanie, Germania şi Polonia, în iulie 2024. Moscova a fost indicată ca fiind la originea acestor incidente. Rusia a respins însă toate acuzaţiile.

Expulzări din Italia

Tot joi, Italia a anunțat expulzarea a doi atașați militari ai Rusiei la Roma, după ce autoritățile italiene au descoperit că aceștia erau implicați în activități de spionaj.

Ministerul Afacerilor Externe „tocmai i-a comunicat ambasadorului rus la Roma că Ivan Petrovici Gorbaciov și Mihail Vasilievici Astakhov trebuie să părăsească Roma în termen de trei zile”, a precizat șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, care este totodată viceprim-ministru.

„Moscova continuă să-și folosească arsenalul hibrid pentru a ataca Occidentul și Italia”, a adăugat Tajani.

Anunțul privind aceste expulzări survine la două zile după arestarea a doi foști agenți ai serviciilor de informații italiene, acuzați că ar fi furnizat Moscovei informații sensibile referitoare, în special, la ajutorul militar acordat Ucrainei, potrivit presei italiene.