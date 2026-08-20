Un cutremur puternic lovește o nouă țară din America de Sud

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a lovit joi regiunea andină Ayacucho din sudul statului Peru, a anunțat Institutul geofizic din această țară (IGP), potrivit agenției spaniole de presă EFE, citată de Agerpres.

IGP a precizat că epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de oraşul Cora Cora.

Conform Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), citat de AFP, magnitudinea seismului a fost de 6,7 grade.

IGP a raportat că seismul a avut loc joi, la ora locală 13:00 (21:00 în România), la o adâncime de 108 kilometri.

Seismul a atins o intensitate de gradul III-IV în Coracora, un oraş situat la aproximativ 650 de kilometri sud de Lima, unde cutremurul a fost resimţit uşor.

🚨 BREAKING: Peru Rocked by 7.2 Quake #WATCH🚨 A magnitude 7.2 earthquake struck Ayacucho’s Parinacochas province, 35 km north of Coracora, at a depth of 108 km. The Geophysical Institute of Peru (IGP) reports intensity levels III–IV in Coracora.pic.twitter.com/QqvW1wuwvM https://t.co/RfxSrkIodo — War Updates FC (@k_c_shivansh) August 20, 2026

Centrul Regional de Operaţiuni de Urgenţă (COEN) a confirmat informaţiile privind caracteristicile cutremurului, dar nu a oferit încă detalii despre posibilele pagube, deşi presa locală a relatat despre căderi de pietre şi unele pagube asupra unor locuinţe din Ayacucho.

În acest sens, şeful IGP, Hernando Tavera, a declarat că „deocamdată nu s-a întâmplat nimic critic”, dar continuă să evalueze situaţia. Autorităţile exclud deocamdată posibilitatea unui tsunami.

🇵🇪 A magnitude-7.2 earthquake struck southern Peru on Thursday (Aug. 20) at 1:00 p.m. local time, per the Geophysical Institute of Peru (IGP). The epicenter was 35 km north of Coracora in Parinacochas, Ayacucho region, at a depth of 108 km — an intermediate-depth quake, which is… pic.twitter.com/XeU369YoLb — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 20, 2026

Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde are loc 80% din activitatea seismică mondială.

În iulie anul trecut, regiunea Junin, lângă Lima, a fost zguduită de o serie de cutremure cu o magnitudine maximă de 5,4, care au provocat moartea a cinci persoane, au lăsat sute de persoane fără adăpost şi au distrus zeci de case.

Ultimul cutremur devastator din ţară a avut loc în 2007 în regiunea sudică Ica, unde un seism cu magnitudinea de 7,9 a ucis aproximativ 500 de persoane şi a provocat pierderi materiale de milioane de dolari.

Cutremure devastatoare în Venezuela și Columbia

În urmă cu zece zile, un seism de magnitudine 7,4 s-a produs în țara vecină Columbia. Mii de locuințe, școli și spitale s-au prăbușit în urma cutremurului, mai ales în orașele de pe coasta Pacificului și în regiunea producătoare de cafea.

Potrivit celui mai recent bilanț al autorității pentru situații de urgență, seismul a făcut 304 morți, peste 4.500 de răniți și sunt în continuare 426 de dispăruți.

Iar pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.

Aceste ţări sunt situate pe cercul de foc al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o puternică activitate seismică şi vulcanică.